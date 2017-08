Lkw fuhr in Mittelleitplanke: S1 gesperrt

Weil ein Lkw die Mittelleitschiene durchbrochen hat, war die Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) am Dienstag in der Früh beim Knoten Eibesbrunn Richtung Korneuburg gesperrt. Der Lkw-Lenker und ein Autofahrer wurden verletzt.

Der Lkw-Lenker dürfte in den frühen Morgenstunden beim Knoten Eibesbrunn, wo sich die Fahrbahn in Richtung Korneuburg sowie in Richtung Brünn (Tschechien) teilt, frontal in die Mittelleitplanke gefahren sein. Das Schwerfahrzeug wurde dabei komplett zerstört, wie Einsatzleiter und Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Seyring, Gerald Schmid, schildert.

Bei dem Unfall, der sich kurz vor 4.30 Uhr ereignete, wurden auch drei Autos beschädigt. Der Lkw-Lenker sowie ein Autofahrer wurden laut Schmid leicht verletzt. Die übrigen Autolenker blieben unverletzt. Das Schwerfahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden. Wegen der Aufräumarbeiten war die Schnellstraße bis kurz nach 9.30 Uhr gesperrt.

