Keime: Dürnsteiner Bad geschlossen

In Dürnstein (Bezirk Krems) bleibt Badegästen der Sprung ins Kühle Nass bis auf Weiteres verwehrt. Bei einer Untersuchung des Badewassers wurde eine erhöhte Keimzahl festgestellt. Das Bad wurde deshalb geschlossen.

Das Kuenringerbad in Dürnstein ist natürlich angelegt und nach Angaben der Gemeinde das einzige vollbiologische Schwimmbad in Niederösterreich. Bei einer Routinekontrolle des Badewassers vor etwas mehr als einer Woche wurden jedoch Keime festgestellt. „Kein Badegast ist dadurch beeinträchtigt gewesen. Wir haben das Bad aus Sicherheitsgründen aber gesperrt“, betont Bürgermeister Johann Schmidl.

Stadtgemeinde Dürnstein

Das gesamte Becken wurde mit Frischwasser gespült, außerdem wurden weitere Proben gezogen, sagt Schmidl. Der Befund der neuerlichen Wasseranalyse werde am Donnerstag erwartet. „Wir hoffen, dass wir am kommenden Wochenende wieder aufsperren können“, so der Bürgermeister gegenüber noe.ORF.at. Besucher können sich auf der Webseite der Gemeinde Dürnstein über die Dauer der Sperre informieren.

Link: