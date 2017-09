Weinviertel-Autobahn vor Fertigstellung

Die Weinviertel-Autobahn (A5) zwischen Schrick und Poysbrunn (Bezirk Mistelbach) geht in die letzte Bauphase. Der Asphalt ist auf die Betonpiste aufgetragen. Nun werden die Bauten für den Umweltschutz fertiggestellt.

Die 25 Kilometer lange Fahrbahn des letzten Teilstückes zwischen Schrick und Poysbrunn ist fertig. Nachdem der Asphalt aufgetragen wurde, werden nun die Brücken mit der Asphaltstraße verbunden und die Mitteltrennwände aufgebaut. Das Teilstück umfasst vier Anschlussstellen: Mistelbach Ost/Wilfersdorf, Poysbrunn Süd, Großkrut und Poysdorf Nord. Die Autobahn wird über zahlreiche Landstraßen führen. Für Anschlussstellen, die Querungen der Landstraßen und als Grünbrücken für Wildtiere wurden 45 Brücken errichtet.

ASFINAG

Am 8. Dezember soll das vierspurige Autobahnteilstück eröffnet werden. Bei der ASFINAG geht man von einer Verkehrsentlastung von 60 Prozent für die Anrainergemeinden aus. Neben dem Gewinn an Lebensqualität erhöhe sich auch die Verkehrssicherheit in den Orten der Region, heißt es. Außerdem profitiere die Wirtschaft durch die bessere Anbindung des nördlichen Weinviertels an den Großraum Wien.

70 Millionen für den Umweltschutz

In den letzten Abschnitt der Weinviertel-Autobahn werden 282 Millionen Euro investiert, 70 Millionen davon fließen laut ASFINAG in Baumaßnahmen, die den Umweltschutz betreffen. Derzeit werden 18.000 Quadratmeter Lärmschutzwände errichtet, wobei die Wände auf der Anrainerseite mit Pflanzen verkleidet werden.

ASFINAG

18 Gewässerschutzanlagen, die das vom Reifenabrieb verschmutzte Wasser reinigen, werden entlang der Strecke gebaut. 20 Grünbrücken sollen sicherstellen, dass Wildtiere ihre gewohnten Wanderrouten benützen können. Für die Dämme entlang der Fahrbahn wurde ausschließlich Erdmaterial verwendet, das beim Aushub der Autobahntrasse angefallen war.

90 Ausstellungen und Infoveranstaltungen

Bevor mit dem Bau der neuen Weinviertel-Autobahn begonnen wurde, sind nach Angaben der ASFINAG 90 Planungsausstellungen und Infoveranstaltungen abgehalten worden. Viele Anliegen der Bürger seien so in den Bau der Autobahn eingeflossen.

Links: