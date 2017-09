Doppelt so viele Demenzkranke bis 2050

In Niederösterreich sind landesweit 22.000 Menschen an Demenz erkrankt, im Jahr 2050 werden es doppelt so viele sein. Die Landespflegeheime haben sich bereits auf die steigenden Zahlen eingestellt.

In den 48 niederösterreichischen Landespflegeheimen will man gezielt auf die Bedürfnisse demenzkranker Menschen eingehen. Bereits jetzt ist jede zweite Bewohnering bzw. jeder zweite Bewohner leicht bis schwer an Demenz erkrankt.

Angebote auch für pflegende Angehörige

Das Pflegepersonal ist nach Angaben des Landes Niederösterreich ausgebildet. Außerdem gibt es spezielle Konzepte für Pflege und Betreuung. Dazu zählen eigene Demenzgruppen, Erinnerungsräume, besondere Farbkonzepte und Demenzgärten, dort sollen etwa Pflanzen und Kräuter die Erinnerungen anregen..

Die Landespflegeheime in Mödling, Neunkirchen, Scheiblingkirchen (Bezirk Neunkirchen) und Wiener Neustadt beraten pflegende Angehörige aus der Region. Aber auch mit Angeboten wie der Tagesbetreuung oder der Kurzzeitpflege will man die Familien der Demenzkranken entlasten.

