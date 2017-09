Schule versteigert Schuhe von Arnautovic

Da die Eltern von sechs Schülern der Marc-Aurel-Mittelschule in Tulln nicht genug Geld für die Projektwoche haben, versteigert ihre Klassenlehrerin signierte Schuhe von Fußballstar Marko Arnautovic. Diese hatte die Lehrerin gewonnen.

„Ausgangspunkt war, dass ich die Schuhe selbst letztes Jahr bei einer Charity-Aktion von der Saunarunde Zwentendorf gewonnen habe“, erzählte die Pädagogin Barbara Rath im Gespräch mit noe.ORF.at. Da sie selbst kein Fußballfan ist, ihre Klasse hingegen doch viele Fußballfans hat, schenkte sie die Schuhe ihren Schülerinnen und Schülern. „Die Begeisterung war damals groß.“

Im Juni steht für ihre Klasse eine Projektwoche an, es ist das letzte Schuljahr für die 4b-Klasse. „Es können nicht alle mitfahren, weil es finanziell nicht möglich ist. Viele Kinder haben viele Geschwister oder die finanzielle Situation der Eltern ist nicht so rosig“, so die Lehrerin. „Eigentlich wollen wir alle gemeinsam fahren. Der Grundgedanke war dann, dass wir gesagt haben, was können wir tun? Da sind uns die Schuhe in den Sinn gekommen“, erzählte Rath.

Marc-Aurel-Mittelschule Tulln

Arnautovic-Fans können bis Oktober mitbieten

Wie und wo die Schuhe genau versteigert werden sollen, steht laut Rath noch nicht fest. Auf alle Fälle werden die Schülerinnen und Schüler die Entscheidung treffen, wer von den Mitbietern die Schuhe schließlich bekommen soll. „Das ist mit den Kindern so besprochen. Ich bin nur der Verhandlungspartner und sammle die Angebote“, so Rath.

Bis zum 15. Oktober ist nun für alle Arnautovic-Fans Zeit, die Schuhe zu erstehen. „Wir würden die Schuhe gerne bei einem Fan wissen oder jemandem, der sie zu schätzen weiß.“ Derzeit stehen sie noch in der Klasse. Pro Kind kostet die Projektwoche rund 350 Euro. „Es wäre wirklich schön, wenn wir mit den Schuhen ein Entgegenkommen für Eltern starten können.“ Die Fußballschuhe sind in einem knalligen Orange und in der Größe 44,5. „Der Herr Arnautovic hat sie mit Sicherheit getragen, wenn man die Nase reinhält kann man es erschnuppern. Ein richtiger Fan würde das erkennen“, sagte Rath.

Link: