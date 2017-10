Immer mehr reisen im Winter in die Ferne

Immer mehr Niederösterreicher entfliehen im Winter der Kälte und buchen eine Reise in wärmere Regionen - vor allem zu Weihnachten oder Silvester. Ein Großteil der Reisen wurde bereits gebucht, sagt der Österreichische Reiseverband.

Jeder zweite Österreicher reist im Winter in die Ferne. Der Großteil der Buchungen ist schon jetzt gemacht, sagt Josef Peterleithner, Präsident des Österreichischen Reiseverbandes, gegenüber noe.ORF.at. „Man kann nur raten, möglichst rasch ins Reisebüro zu gehen und sich beraten zu lassen, um ein passendes Angebot für den Winter zu finden“, so Peterleithner.

Bei den immer beliebteren Fernreisen sind laut Peterleithner vor allem Thailand, die Malediven, Mauritius, die Dominikanische Republik, die USA und das südliche Afrika gefragt. Auch Kreuzfahrten wurden in den letzten Jahren im Winter deutlich interessanter, vor allem in der Karibik.

Spanien ist Nummer eins bei Nahdestinationen

Neben Fernreisen erfreuen sich im Winter auch Spanien, Tunesien und langsam auch wieder die Türkei großer Beliebtheit. „Bei den Nahdestinationen ist Spanien mit Abstand die Nummer eins, gefolgt von Ägypten“, so Peterleithner, „der Zuwachs für die Baderegion rund um Hurghada war im Sommer weit über hundert Prozent und dieser Trend setzt sich für den kommenden Winter fort.“

Immer mehr Personen buchen derzeit im Reisebüro, und nicht im Internet. Die Beratungsqualität sowie die Sicherheit nennt Peterleithner als Gründe. „Gerade haben wir das beim Hurrikan in der Karibik oder in den USA gesehen, bei den verschiedenen Terroranschlägen in Paris oder Barcelona, oder wenn man die Flugproblematik mit Air Berlin heranzieht“, so Peterleithner. Denn im Fall des Falles kümmere sich der Reiseveranstalter um betroffene Passagiere.

