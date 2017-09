Tausende blickten hinter die ORF-NÖ-Kulissen

Zum 50. Geburtstag hat der ORF NÖ am Wochenende zu den Tagen der offenen Tür eingeladen. Tausende Besucher feierten mit und blickten hinter die Kulissen, wie „NÖ heute“ entsteht, Radio gemacht und im Internet gearbeitet wird.

Zwei Tage lang herrschte großer Andrag am Radioplatz 1 in St. Pölten. Tausende Interessierte schauten im Landesstudio Niederösterreich vorbei, alle paar Minuten wurde eine Gruppe von Besucherinnen und Besuchern von den Moderatoren durch das Studio geführt. ORF-NÖ-Landesdirektor Norbert Gollinger freute sich über den großen Besucherandrang: „Es ist ein starkes Zeichen der Verbundenheit zwischen dem Publikum und dem ORF Niederösterreich.“

Das Interesse war seit den Morgenstunden groß, auch am Sonntagnachmittag stand eine lange Menschenschlange vor dem Funkhaus und wartete geduldig auf die Führungen. „Wir wollen das Studio sehen, die Moderatoren kennenlernen und einfach alles anschauen“, sagte Harald Peterseil. So konnten die Besucher beispielsweise im Newsroom oder am Regieplatz Einblicke in die journalistische Arbeitswelt bekommen. „Ich mag das total gerne und plaudere gerne mit den Menschen. Je mehr los ist, umso besser ist es“, sagte Radio-NÖ-Moderatorin Birgit Perl.

Großer Andrang bei Autogrammschreiben

Auch im Außenbereich standen die Besucher vor vielen Zelten Schlange: Fleißig wurden Autogramme von den Moderatorinnen und Moderatoren des ORF Niederösterreich geschrieben, im Autogrammzelt trafen auch Radio-NÖ-Stars wie Marc Pircher, Linda Hesse und Johnny Logan auf ihre Fans.

Wer selbst vor die Kamera wollte, konnte das bei einer Aufzeichnung von „NÖ heute kompakt“ tun und sich anschließend über den WhatsApp-Service des Landesstudios die Moderation als Video auf das Handy schicken lassen. Bei der Social-Media-Station halfen Redakteure bei der Anmeldung für den WhatsApp-Service. Für Technikinteressierte gab es die Möglichkeit, einen Fernsehübertragungswagen sowie einen Schnell-Reportage-Wagen (SRW) zu besichtigen.

„Ich finde es ganz toll, dass so viele Menschen, darunter auch viele Kinder, hier sind und beobachten, wie die Sendung abläuft. Durch den direkten Kontakt sehen wir, für wen wir die Sendung machen. Wir sehen die Menschen, um die es eigentlich bei uns geht“, sagte „NÖ heute“-Moderatorin Nadja Mader.

Radio-NÖ-Stars Logan und Hesse beim Klangturm

Nur ein paar Schritte entfernt vom Funkhaus in St. Pölten fand im Regierungsviertel auf der Bühne beim Klangturm das Landhausfest statt. Neben einem musikalischen Showprogramm wurde die Sendung „Radio 4/4“ mit Linda Hesse und Johnny Logan abgehalten und live auf Radio Niederösterreich übertragen. Schlagerstar Linda Hesse und Song-Contest-Legende Johnny Logan gaben am Nachmittag zudem Live-Konzerte. Highlight am Abend ist ab 20.00 Uhr die deutsche Kultband Münchener Freiheit.

