Österreich-Rekord bei Riesenkürbis-Meisterschaft

Bei der zum sechsten Mal auf der Garten Tulln ausgetragenen Riesenkürbis-Staatsmeisterschaft hat es am Wochenende einen neuen Rekord gegeben. Die schwerste Frucht wog 693 Kilogramm.

Der diesjährige Sieger ist quasi Hausherr. Friedrich Melka kommt laut einer Ausendung der Garten Tulln aus Riederberg (Bezirk Tulln). Mit 693 Kilogramm wurde die bisherige Bestmarke von 669 Kilogramm aus dem Jahr 2013 übertroffen.

DIE GARTEN TULLN

28 Teilnehmer waren zur Staatsmeisterschaft angetreten. Insgesamt kamen 31 Riesenkürbisse mit einem Gesamtgewicht von 8.864,7 Kilogramm auf die Waage. Laut Garten Tulln war das ein noch nie da gewesener Wert.

Platz zwei ging am Samstag an den bisherigen Rekordhalter und Vorjahressieger Franz Mathias aus Oberkreuzstetten (Bezirk Mistelbach). Sein 641,9 Kilogramm schwerer Kürbis war der drittschwerste, der je in Österreich gezogen wurde. Das Siegerpodest komplettierte das Team Steinfeld mit einem 516,3 Kilogramm schweren „Bluza“. Der schönste Kürbis war für die Jury jener von Horst Jöbstl aus St. Michael im Lavanttal in der Kärntner Stadtgemeinde Wolfsberg.

