Unfallauto erst nach Stunden entdeckt: Lenker tot

Ein 22-jähriger Pkw-Lenker ist am Sonntag in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) mit dem Auto in den Straßengraben gestürzt und tödlich verunglückt. Erst nach Stunden entdeckte ein Passant das Auto. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Gegen 8.30 Uhr war der 22-jährige Mann mit seinem Auto im Gemeindegebiet von Lunz am See unterwegs. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und schlitterte gegen einen Holzstoß, schilderte Polizeisprecher Roland Berger den Unfallhergang gegenüber noe.ORF.at. „Anschließend ist er mit einem Betonschacht kollidiert und in den Straßengraben, in einen Fluter, gestürzt“, so Berger.

Gegen 18.00 sah ein Passant, dass an jener Stelle ein Pkw auf dem Dach lag, und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte rückten laut Polizei sofort zur Unfallstelle aus. Für den 22-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Warum er von der Fahrbahn abgekommen war, war Montagvormittag noch unklar.

Drei Autos prallten in Zwettl zusammen

Zu einem weiteren Verkehrsunfall ist es Sonntagabend in Zwettl gekommen. Drei Pkw-Insassen wurden dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich waren drei Autos in die Kollision verwickelt. Die Opfer, zwei Männer, 21 und 27 Jahre alt, und eine 26-jährige Frau, wurden ins Landesklinikum in der Waldviertler Bezirksstadt eingeliefert.

Laut Polizei hatte ein 21-Jähriger mit seinem Pkw nach links abbiegen wollen. Dabei übersah er ein von rechts kommendes Auto eines ein Jahr älteren Lenkers. Es kam zum Zusammenprall. In der Folge stieß ein weiterer Wagen mit einem 27-jährigen Mann am Steuer und einer 26 Jahre alten Beifahrerin gegen das Fahrzeug des 21-Jährigen.

Motorradfahrer starb bei Unfall in Klosterneuburg

Ebenso in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ereignete sich am Sonntag ein Unfall mit tödlichem Ausgang. Ein 51-jähriger Motorradlenker aus Wien überholte gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße - von Scheiblingstein kommend in Richtung Wien fahrend - einen Pkw, der vor ihm fuhr.

Bei dem Überholmanöver kollidierte der Motorradlenker frontal mit einer 30-jährigen Motorradlenkerin aus dem Bezirk Gänserndorf, die in Richtung Scheiblingstein unterwegs war. Der 51-Jährige erlag trotz Widerbelebungsversuche noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Motorradlenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Tulln gebracht.