Polizei nahm Einbrecherbande fest

Die Polizei hat ein Quartett ausgeforscht, das Einbrüche in Niederösterreich und Oberösterreich sowie Diebstähle in Wien begangen haben soll. Die Männer wurden bereits Anfang Juli im Bezirk Bruck an der Leitha festgenommen.

Die vier Verdächtigen im Alter von 25, 27, 28 und 35 Jahren befinden sich in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft. Beamte hatten im Juli in Petronell-Carnuntum einen Pkw mit slowakischen Kennzeichen zu einer Lenker- und Kraftfahrzeugkontrolle angehalten. Im Kofferraum entdeckten sie Diebesgut und Einbruchswerkzeug. In unmittelbarer Umgebung wurde ein Einbruch in eine Gaststätte festgestellt und mit dem Diebesgut in Zusammenhang gebracht, so die Landespolizeidirektion. Die vier Insassen des Autos, alle slowakische Staatsbürger, wurden daraufhin festgenommen.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden den Beschuldigten drei Einbrüche - Tatorte waren eine Gaststätte, ein Vereinslokal und ein Einfamilienhaus - in Regelsbrunn in der Gemeinde Scharndorf (Bezirk Bruck an der Leitha) und ein Einbruch in eine Gaststätte in Traun (Bezirk Linz-Land) nachgewiesen.

Bargeld, Schmuck, Energydrinks und Alkohol

Darüber hinaus werden den Männern drei Diebstähle in Wien zur Last gelegt, berichtete die Polizei am Dienstag in einer Aussendung. Bei der Beute handelte es sich hauptsächlich um Bargeld, Schmuck, Energydrinks und alkoholische Getränke. Der angerichtete Gesamtschaden wurde mit etwa 14.000 Euro beziffert.