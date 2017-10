Mehr Geld für Zahnspangen und -prothesen

Die Krankenkassen haben eine weitere Harmonisierung ihrer Leistungen beschlossen. Ab 1. Jänner 2018 gilt laut der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse (NÖGKK) etwa bei Zahnspangen „gleiche Leistung für gleiches Geld“.

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger beschloss am Dienstag, dass künftig viele Kassenleistungen vereinheitlicht und teilweise angehoben werden. Betroffen sind Zahnspangen-Zuzahlungen, Zahnprothesen, Krankentransporte und Kontaktlinsen. In einem ersten Beschluss im Juni hatten die Kassen etwa Unterschiede beim Zuschuss für die Zeckenimpfung, Rollstühle oder Blutzuckermessgeräte in den verschiedenen Kassen behoben.

dpa-Zentralbild/Hans Wiedl

So soll sich etwa ab 1. Jänner 2018 bei der abnehmbaren Zahnspange der Kostenanteil für die Patienten von derzeit 50 auf 30 Prozent verringern. Nach Angaben der NÖGKK ersparen sich die Versicherten in Niederösterreich unterm Strich 8,3 Millionen Euro. Laut dem Obmann der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse, Gerhard Hutter, bringen die Harmonisierungen für die Patienten ausschließlich Verbesserungen.

Finanziert wird all dies durch interne Umschichtungen sowie durch den Ausgleichsfonds der Kassen. Fünf weitere Punkte gibt es, wo die Harmonisierung noch aussteht. Das betrifft die Physiotherapie, die Psychotherapie, Kinderbrillen, Hörgeräte und Schuheinlagen. Diese Punkte (und ihre Finanzierung) müssten dann aber mit der nächsten Bundesregierung besprochen werden, meint man im Hauptverband.

