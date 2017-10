Ysperklamm trommelt für den Bundessieg

Die Ysperklamm im südlichen Waldviertel vertritt heuer Niederösterreich bei der ORF-Show „9 Plätze, 9 Schätze“ am Nationalfeiertag. Nach der ersten Freude über den Sieg in der Vorauswahl wollen die Yspertaler nun den Bundessieg.

"Achtung, Achtung, die Ysperklamm ist bei „9 Plätze, 9 Schätze“, dröhnte es am Mittwoch aus dem Lautsprecher: „Rufen Sie an und voten sie für die Ysperklamm.“ Auf einem Quad und mit einem Megaphon in der Hand verkündete die Feuerwehr am Nachmittag die freudige Botschaft. In einer Pressekonferenz gab der ORF davor bekannt, dass die Ysperklamm Niederösterreich heuer bei der Show am Nationalfeiertag vertreten wird - mehr dazu in Ysperklamm geht ins Rennen um schönsten Platz (noe.ORF.at; 4.10.2017).

„Wir sind einfach nur stolz und glücklich“, sagte Stefan Renner aus Pöggstall (Bezirk Melk): „Die Idylle ist ein Wahnsinn und das Rauschen des Wassers ein Traum.“ Sowohl für Einheimische als auch Touristen ist die Ysperklamm ein Kraftort. Kraft und Energie brachte nun aber auch der Landessieg des Naturdenkmals, denn bereits jetzt steht für die Bewohner fest: Nach dem Landessieg will man auch noch den Bundessieg schaffen.

„Jeder wird zum Voten animiert“

„Wir werden sämtliche Freunde, Feuerwehrkameraden und Familienmitglieder mobilisieren“, erklärte Feuerwehrkommandant Ernst Dangl aus Pisching in Richtung der anderen Landessieger. „Jeder, den ich treffe, wird von mir gleich zum Voten animiert“, ergänzte Ewald Haider aus Yspertal (Bezirk Melk). Andreas Bräunesberger aus Persenbeug hofft, dass die Ysperklamm durch die zusätzlichen Touristen nichts an ihrem Idyll verliert, „aber ich freue mich auch, schließlich lebt ja auch die ganze Region davon.“

300 Höhenmeter bewältigt die Ysper auf ihrem Weg von wenigen Kilometern durch die Klamm. Als nächstes muss jedoch das Schluss-Voting mit allen neun schönste Plätzen Österreichs bewältigt werden. Die Yspertaler sind dafür aber zuversichtlich, wie Martin Mistelbauer aus Pisching (Bezirk Melk): „Ich glaube, die Ysperklamm holt den ersten Platz. In Österreich gibt es zwar viele schöne Platzerl, aber ich hoffe, dass es bei uns am schönsten ist.“

