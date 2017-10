Durchschnittliche Weinernte erwartet

Die niederösterreichischen Winzer rechnen heuer trotz der extremen Trockenheit im Sommer mit einer durchschnittlichen Weinernte. Große Preissteigerungen für die Konsumenten sind nicht zu erwarten, betonen sie.

Bundesweit dürfte die Weinernte heuer bei 2,5 Millionen Hektolitern liegen. Genaue Zahlen für Niederösterreich soll es Mitte November geben, sagt der Präsident des Weinbauverbandes Niederösterreich, Franz Backknecht. Im Vorjahr lag die Erntemenge bei 1,6 Millionen Hektolitern Wein. Die Trockenheit und die extreme Hitze machten den Winzern heuer zu schaffen. Doch nicht alle Sorten waren von den Wetterkapriolen gleich stark betroffen.

Die Ernte ist laut Backknecht trotzdem durchwegs zufriedenstellend. Die Menge sei etwas höher, als noch im Sommer geschätzt. Je nach Lage und Region sei sie aber recht unterschiedlich. Am Wagram berichten die Winzer sogar von einer sehr guten Weinernte. Im Weinviertel sei sie gut, in der Thermenregion durchschnittlich. Nach Angaben von Backknecht wird es heuer keine großen Preissprünge nach oben geben. In den vergangenen Jahren sei der Preis wegen schlechter Ernten mehrmals leicht gestiegen.

