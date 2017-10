Neuer Weltrekord für Ballonkünstlerin

Sabrina Kellner aus Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) ist Europameisterin im Knoten von Ballonen. Beim Welt-Ballonkunst-Festival in China stellte sie mit ihrem modellierten Tiergarten einen neuen Weltrekord auf.

Die Purkersdorferin nahm bereits vor einem Jahr an dem Festival in China teil und verknotete mit Unterstützung eines internationalen Teams 365.000 bunte Ballons zu einer Stadt. Heuer modellierte sie einen Tiergarten mit lebensgroßen Tieren. „Mit 473.000 Ballons wurde der Rekord vom letzten Jahr gebrochen", sagte Kellner im Gespräch mit noe.ORF.at. Sie war für die Polarregion zuständig und knotete Ballons zu einem Walross und einem freundlich lächelnden Belugawal zusammen.

Über Umwege zur Luftballonkünstlerin

Mit einer Ballonwebtechnik, dem sogenannten „Loopweaving“, gewann sie bereits internationale Preise. Als Europameisterin und Vize-Europameisterin ist Kellner mittlerweile bekannt. „Die Kreativität leben zu dürfen“, sagte Kellner, bereite ihr die größte Freude an ihrer Arbeit.

Die 51-Jährige kam über Umwege zu ihrem Traumberuf, mit dem sie sich mittlerweile selbstständig machte. Neben dem Raumplanungsstudium an der Technischen Universität Wien verdiente sie sich mit Nebenjobs wie Feuershows und Kinderschminken Geld dazu. So kam sie schließlich zu den bunten Ballons. „Ein roter Hund“, erinnerte sich Kellner, „war das erste von mir geknotete Tier“. Im Oktober will sich die Künstlerin an das erste begehbare Halloweenschloss in Österreich heranwagen.

