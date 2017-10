„Mio, mein Mio“ gewinnt „Stella“-Preis

Die „Stella“-Preise für herausragende Leistungen im Bereich des Theaters für junges Publikum sind am Samstag vergeben worden. Die niederösterreichische Produktion „Mio, mein Mio“ gewann in der Kategorie „Herausragende Ausstattung“.

Im Salzburger Landestheater wurden die Preise zum elften Mal vergeben. Die Nominierungen erstreckten sich auf Produktionen von 13 Theatergruppen aus sechs Bundesländern, die in der Spielsaison 2016/17 einer Jury aufgefallen waren. Der Ausstattungs-Preis ging an Nanna Neudeck für „Mio, mein Mio“ am Landestheater Niederösterreich. Die Produktion hatte in der vergangenen Spielzeit am 11. November 2016 Premiere.

Jury: „Träumerische Bühnenausstattung“

Die Jury begründete ihre Entscheidung bei der Vergabe wie folgt: "Nanna Neudeck hat für ‚Mio, mein Mio‘ eine träumerische Bühnen-Ausstattung geschaffen. Ein wilder Garten wandelt sich zum klaustrophobischen Schloss. Während der Reise dazwischen zeigen sich die Weg-Bekanntschaften anhand ihrer Kostüme in ihrer jeweiligen Rolle. Farben, Formen, Muster, Details verbinden sich zu einer überschwänglichen Optik.“

„Theater für ein junges Publikum ist einer der zentralen Schwerpunkte im Landestheater Niederösterreich, umso mehr freut es mich, dass wir erstmals in der Geschichte des Hauses mit diesem renommierten Preis ausgezeichnet worden sind“, sagte Marie Rötzer, Künstlerische Leiterin des Landestheaters Niederösterreich, in einer ersten Stellungnahme zur Auszeichnung.

