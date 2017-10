200.000ste Besucherin bei Landesausstellung

Fast acht Monate nach dem Start der Landesausstellung in Pöggstall (Bezirk Melk) haben die Organisatoren eine Zwischenbilanz gezogen. Bereits 200.000 Besucherinnen und Besucher sahen sich die Ausstellung an.

Die 25-jährige Juristin Viktoria Pleiner aus Gallneukirchen in Oberösterreich war die 200.000ste Besucherin der Landesausstellung „Alles was Recht ist“. Diese zeigt in fünf Kapiteln die Entwicklung der Rechtssprechung im historischen Zusammenhang bis hin zu aktuellen Fragestellungen. Interessant für Pleiner und ihren Freund sei gewesen, wie zum Beispiel ein Tatbestand früher im Vergleich zu heute wirkte, wurde in einer Aussendung betont.

Für die Ausstellung „Alles was Recht ist“ wurden seitens des Landes 23 Millionen Euro in die Revitalisierung des Schlosses Pöggstall und in die gesamte Region investiert. Über die 200.000ste Besucherin freute sich auch Landesrätin Barbara Schwarz (ÖVP). Sie betonte, dass die Bereiche Bildung und Familie in Niederösterreich ein besonderes Hauptaugenmerk genießen. Beides würde bei der Landesausstellung vereint und angenommen werden, so Schwarz. Die Landesausstellung „Alles was Recht ist“ ist noch bis 12. November im südlichen Waldviertel zu sehen.

