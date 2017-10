Haas Elektro ist insolvent

Der Elektrohändler Haas Elektro ist insolvent, plant aber eine Weiterführung des Geschäftes. Das 1968 gegründete Unternehmen beschäftigte zuletzt 154 Mitarbeiter, die Schulden belaufen sich auf bis zu 36 Mio. Euro.

Geplant ist ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung, zuständig für die rund 160 Gläubiger ist das Landesgericht Korneuburg. Haas Elektro aus Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg) hat Standorte an der Brünner Bundesstraße und in der SCS in Vösendorf (Bezirk Mödling). Als Grund für die Insolvenz wurden Umsatzrückgänge und die restriktiven Versicherungsbedingungen von Seiten der Kreditversicherer genannt.

Quote von 20 Prozent angeboten

Den Verbindlichkeiten stehen Aktiva von 2,6 Mio. Euro gegenüber, teilten die Kreditschützer AKV, Creditreform und KSV am Mittwoch mit. Angeboten wird eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren. Restrukturierungsmaßnahmen seien bereits eingeleitet worden, diese umfassen eine stärkere Positionierung als Küchenanbieter und eine Einschränkung der Produktpalette in der Unterhaltungselektronik. Weiters wurde die Verkaufsfläche in der SCS reduziert.