Aufregung um „Abschiedsfest“ für Grüne

Die FPÖ Groß-Enzersdorf (Bezirk Gänserndorf) lädt am Samstag anlässlich des Ausscheidens der Grünen aus dem Parlament zu einer „Abschiedsfeier“ mit Freibier. „Charakterlich wohl unter jeglicher Kritik“, heißt es dazu von den Grünen.

„1986-2017 ... 31 Jahre sind genug. Deshalb feiern wir alle mit“, lautet die Ankündigung auf der Facebook-Seite der FPÖ Groß-Enzersdorf. Die von den Freiheitlichen veranstaltete „Abschiedsfeier“ soll von 11.00 bis 14.00 Uhr im Stadtpark der Gemeinde stattfinden, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Austria Presse Agentur (APA).

Grüne wollen „positiv und kreativ“ antworten

Die grüne Liste „Wir Bürger“ sprach auf Facebook von einem „unglaublichen Skandal“, weiter hieß es: „Eine derartige Niederlage eines Mitbewerbers auf diese Art zu feiern, ist charakterlich wohl unter jeglicher Kritik.“

Man werde aber „wie immer positiv und kreativ“ antworten, gab man sich kämpferisch: Von 9.00 bis 12.00 Uhr wollen die Grünen am Frischemarkt „in Gesprächen mit den Menschen präsentieren, was wir in der Zeit von 1995 bis jetzt für unsere Gemeinde geleistet haben, und noch vorhaben“. Außerdem soll es Essen und Trinken sowie „jede Menge Goodies“ geben.

