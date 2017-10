Messer nach Tauffeier in Bad Vöslau gezückt

Nach einer Tauffeier ist es Sonntagfrüh in Bad Vöslau (Bezirk Baden) zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Ein Mann soll im Zuge eines Streits eine Frau mit einem Messer bedroht haben. Der Verdächtige ist auf der Flucht.

Die Tauffeier mehrerer rumänischer Familien in einem Hotel in Bad Vöslau dauerte nach Angaben der Polizei länger. Demnach soll auch reichlich Alkohol im Spiel gewesen sein. In den Morgenstunden eskalierte die Situation offenbar, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber noe.ORF.at.

Thomas Lenger

Frau im Streit mit Messer bedroht

Daraufhin kam es zu einem Streit zwischen einem Mann und einer Frau. Der Tatverdächtige soll ein Messer gezückt und die Frau bedroht haben. Zum Angriff soll es nicht gekommen sein. Neben der Polizei wurde auch die Spezialeinheit Cobra alarmiert.

Der tatverdächtige Rumäne befindet sich nach wie vor auf der Flucht und wird nun gesucht, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager. Man kenne die Identität des Mannes und sei ihm auf der Spur. Ermittelt wird wegen Nötigung und gefährlicher Drohung.