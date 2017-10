Stiwoll: Täter vermutlich im Bezirk Amstetten

Nach den tödlichen Schüssen auf seine Nachbarn in Stiwoll (Steiermark) könnte sich der mutmaßliche Schütze nach Niederösterreich abgesetzt haben. Laut Polizei wird der 66-Jährige im Bezirk Amstetten vermutet.

Eine Alarmfahndung wurde am Dienstagmittag eingeleitet, am Nachmittag wurde sie auf die zweithöchste Stufe heruntergefahren. Eine vermehrte Streifentätigkeit bleibe jedoch aufrecht, hieß es von der Polizei. „Intensive Streifungen werden fortgesetzt“, so Polizeisprecher Johann Baumschlager. Gesucht werde im Großraum um Kematen und St. Valentin sowie im Bereich der Donaubrücke Richtung Mauthausen (Oberösterreich).

#polizeieinsatzgu Alarmfahndung beendet. Verstärkte Fahndung bleibt aufrecht. Bei Hinweisen 133 verständigen! Nicht eigenmächtig handeln! — Polizei NÖ (@LPDnoe) 31. Oktober 2017

Nach Angaben der Polizei wurde der Mann im Raum St. Valentin von einem Augenzeugen gesehen. „Wir nehmen den Hinweis sehr ernst, die Personenbeschreibung passt“, sagte Polizeisprecher Johann Baumschlager gegenüber noe.ORF.at. Die Anzeige sei „sehr glaubwürdig und detailliert“ gewesen. Bei der Alarmfahndung waren seitens der Polizei auch Hubschrauber und Diensthunde eingesetzt. Ob es sich tatsächlich um den Gesuchten handelt, war noch unklar.

Polizei warnt vor eigenmächtigen Handlungen

Die Polizei bittet um Hinweise und warnte die Bevölkerung davor, eigenmächtige Handlungen zu setzen. Der Mann sei gefährlich, twitterte die Polizei am Dienstag.

#Polizeieinsatzgu Täter vmtl. im Bez. AM unterwegs. Bei Hinweisen 133 verständigen. Keine eigenmächtigen Handlungen - gefährliche Person! — Polizei NÖ (@LPDnoe) 31. Oktober 2017

Der 66-Jährige wird verdächtigt am Sonntag im Zusammenhang mit einem Nachbarschaftsstreit zwei Menschen erschossen und eine dritte Person schwer verletzt zu haben - mehr dazu in Doppelmord: Hunderte Polizisten suchen Täter (steiermark.ORF.at; 30.10.2017).

Link: