Musicalsommer Winzendorf zeigt „3 Musketiere“

Der Vorverkauf für den Musicalsommer Winzendorf 2018 hat begonnen. Von 6. bis 29. Juli wird im Steinbruch unter Intendantin Marika Lichter „3 Musketiere - Das Musical“ von Rob und Ferdi Bolland gezeigt.

Regie führt in der zweiten Saison erneut der Salzburger Operndirektor Andreas Gergen, Sabine Arthold wurde einer Aussendung zufolge als Choreografin verpflichtet. „Nach unserer erfolgreichen Premierensaison des Musicalsommer Winzendorf bekamen wir viele Angebote und haben mit ‚3 Musketiere‘ ein Stück gefunden, das, wie schon ‚Zorro‘ im Vorjahr, perfekt in unser Gesamtkonzept des Steinbruchs passt“, so die Produzenten Benedikt Karasek und Jerome Berg. Die Besucher erwarte wieder „Erlebnistheater für alle Sinne“.

P. Bernhard

Mitwirkende noch nicht bekannt

„Wir werden wieder ein großartiges Ensemble mit Publikumslieblingen haben und selbstverständlich die besten Pferde“, versprach Lichter. Namen von Mitwirkenden gab sie vorerst nicht bekannt.

Die Bolland Brüder, die unter anderem auch die Falco-Hits „Rock me Amadeus“ und „Jeanny“ produzierten, haben die Geschichte nach dem Roman von Alexandre Dumas aufgegriffen und erzählen vom Abenteuer D’Artagnans und seiner Freunde Athos, Porthos und Aramis im Kampf gegen den machtbesessenen Kardinal Richelieu. Die Aufführungen in der kommenden Saison finden von Donnerstag bis Sonntag im wettersicheren Steinbruch Winzendorf statt. Bis 26. November gibt es zehn Prozent Frühbucherbonus.

