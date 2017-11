Lenker rammte Radfahrer und flüchtete

Die Polizei fahndet nach einem unbekannten Lenker, der am Dienstag in Mold (Bezirk Horn) einen Fahrradfahrer angefahren ist. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall vom Rad geschleudert und schwer verletzt. Der Fahrer fuhr einfach davon.

Der 53-jährige Mann aus Horn war mit seinem Rennrad auf der B34 in Mold unterwegs, als sich ein unbekannter Lenker in einem silbernen Fahrzeug von hinten näherte. Der Lenker fuhr den Radfahrer an, wodurch er samt Rennrad über die Leitschiene geschleudert wurde. Er blieb schwer verletzt auf der Böschung liegen.

Radfahrer rief schwer verletzt seine Frau an

Anstatt anzuhalten, fuhr der Lenker einfach weiter. Der schwer Verletzte konnte mit seinem Handy seine Frau anrufen, die die Rettung verständigte. Der Radfahrer wurde in das Landesklinikum Horn gebracht. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich mit der Polizeiinspektion Horn, unter der Telefonnummer 059133 3430, in Verbindung zu setzen.