Technik Akademie bietet Chance für Arbeitslose

Eine neue Ausbildungsstätte für die Bereiche Metall, Elektro und EDV im Weinviertel soll Arbeitslose fit für das Berufsleben machen. Die Weinviertler Technik Akademie in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) ist am Freitag eröffnet worden.

Etwa jede fünfte freie Stelle beim AMS Niederösterreich komme derzeit aus den Bereichen Metall und Elektro, erläuterte AMS NÖ-Landesgeschäftsführer Karl Fakler am Freitag. Aktuelle Daten würden zeigen, dass Ausbildungen in diesen Branchen gefragt seien.

1.228 ehemalige Jobsuchende aus dem Weinviertel hätten in den ersten neun Monaten des Jahres eine Beschäftigung in diesem Bereich gefunden - um 3,3 Prozent mehr als im selben Zeitraum 2016. Zum Vergleich dazu sei die Zahl der Arbeitsaufnahmen in der Region insgesamt um „nur" 2,5 Prozent gestiegen, heißt es. „Die Arbeitswelt verändert sich rasant. Wir wollen Menschen in Zukunftsbranchen Qualifizierung bieten - auch jenen, die einen anderen Grundberuf erlernt haben und sich daher neu orientieren bzw. top im Job bleiben müssen“, so Landesrat Karl Wilfing (ÖVP).

155 Arbeitslose sollen pro Jahr ausgebildet werden

Die neue Technik Akademie am Betriebsstandort der Firma Rupert Fertinger GmbH bietet künftig 40 Schulungsplätze in den Bereichen Metall, Elektro und EDV. Bis zu 155 Arbeitslose sollen jährlich über Vermittlung der AMS-Geschäftsstellen Gänserndorf, Korneuburg, Hollabrunn und Mistelbach ausgebildet werden. „Wir haben für dieses hochmoderne Schulungszentrum den idealen Standort gefunden und können sowohl Arbeitslosen eine zukunftsträchtige Ausbildung als auch Unternehmen passend qualifizierte und dringend nachgefragte Arbeitskräfte anbieten", so Fakler.

Die Schulungen erfolgen unter der pädagogischen Leitung des Wifi NÖ in „modularer Form“: Die Lerninhalte der Fachbereiche sind in einzelne Abschnitte gegliedert. Der Einstieg in die Ausbildung sei damit individuell zugeschnitten und laufend möglich, heißt es.

Bis 2020 fehlen 19.000 Fachkräfte

Mit der Schließung des Standortes der Firma Dürr in Zistersdorf war für das Arbeitsmarktservice das einzige Ausbildungszentrum für arbeitslose Erwachsene im Weinviertel verloren gegangen, im Sommer erfolgte dessen Verlegung nach Wolkersdorf. Rund eine Million Euro wendet das AMS NÖ für den Betrieb der Weinviertler Akademie auf. „Das Risiko, arbeitslos zu werden, ist mit einer abgeschlossenen Lehrausbildung drei Mal geringer als bei einem Pflichtschulabschluss“, so Markus Wieser, Präsident der Arbeiterkammer Niederösterreich.

Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich, betonte am Freitag die Bedeutung der Weiterbildung, denn laut Studien sollen bis zum Jahr 2020 19.000 Fachkräfte mit Lehrabschluss fehlen. „Ständige Weiterbildung ist in unserer immer schneller werdenden Zeit absolut unverzichtbar", so Zwazl.

