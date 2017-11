Tempo 80: Wr. Neudorf hofft auf neuen Minister

Die Südautobahn (A2) ist die am stärksten befahrene Autobahn in Niederösterreich. Wr. Neudorf (Bez. Mödling) fordert deshalb seit längerem Tempo 80 statt derzeit 130 km/h. Hoffnung setzt man nun in den neuen Verkehrsminister.

„Ab Dezember wird es ernst“, teilte die Gemeinde in einer Aussendung mit. Sobald eine neue Regierung steht, sollen die Gespräche mit dem neuen Verkehrsminister beginnen, erklärte Bürgermeister Herbert Janschka (ÖVP). "Wir erwarten uns produktive Gespräche, zumal wir uns an die Spitzenkandidaten aller Parteien gewendet haben und sowohl von der ÖVP, als auch von der FPÖ positive Rückmeldungen erhalten haben”, verrät Janschka.

Die Verhandlungen mit dem Verkehrsministerium sind derzeit ausgesetzt. Zuletzt forderte die Gemeinde jedoch höhere Lärmschutzwände - mehr dazu in Wr. Neudorf will eine höhere Lärmschutzwand (noe.ORF.at; 20.10.2017). Die Erwartungen an Tempo 80 sind jedenfalls hoch: Die Luftverschmutzung soll um bis zu zwei Drittel sinken, und die Lärmbelastung um mehr als 10 Dezibel abnehmen.

„Flüsterbeton“ sei keine Option

Eine dritte Möglichkeit, ein „Flüsterbeton“, der die Abrollgeräusche der Fahrzeuge erheblich reduzieren soll, komme laut Aussendung nicht in Frage. Schließlich müsste der Belag wegen der enormen Abnutzung alle 18 bis 24 Monate erneuert werden. „Ich erachte es nicht als sinnvoll, den kompletten Autobahnabschnitt alle zwei Jahre sanieren zu müssen“, hielt Janschka fest. Zudem würde die Luftverschmutzung dadurch nicht reduziert.

Der VCÖ geht in dieser Diskussion sogar einen Schritt weiter. Um den Klimazielen näher zu kommen und Staus zu verringern, brauche es stärkere Anreize zum Umstieg vom Auto auf den Öffentliche Verkehr und eine ökologische Steuerreform, die umweltfreundliches Verhalten belohnt, betonte der VCÖ. Immerhin habe der Autoverkehr heuer auf allen Autobahnen und Schnellstraßen in Niederösterreich zugenommen.

Biedermannsdorf: 150.000 Autos pro Tag

Der am stärksten befahrene Autobahnabschnitt Niederösterreichs befindet sich auf der Südautobahn (A2) bei Biedermannsdorf (Bezirk Mödling), wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. Auf diesem Abschnitt sind pro Tag mehr als 150.000 Autos und Kleintransporter unterwegs. Bei Münchendorf (Bezirk Mödling) wurden im Schnitt mehr als 100.000 Pkw pro Tag gezählt.

Die Autobahn mit der zweitstärksten Belastung ist die Wiener Außenring Autobahn (A21), wo bei Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) heuer 80.000 Autos unterwegs waren. Auf der Donauuferautobahn (A22) bei Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) waren es täglich 68.000 Pkw, auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) bei Vösendorf (Bezirk Mödling) 67.000 Pkw und auf der Westautobahn (A1) bei Altlengbach (Bezirk St. Pölten) 65.000 Pkw pro Tag, geht aus der Analyse des VCÖ hervor.

