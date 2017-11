Neuer Lehrgang für Pflegepersonal

Weil der Bedarf an Betreuungs- und Pflegepersonal steigt, bietet der private Pflegeheimbetreiber SeneCura ab März 2018 einen Lehrgang an. Die Ausbildung soll im Raum Baden stattfinden und Platz für bis zu 25 Personen bieten.

„In ganz Österreich gibt es erstmals flächendeckend zu wenig Pflegepersonal“, sagte Johannes Wallner, Leiter der SeneCura-Akademie, gegenüber noe.ORF.at. Mittelfristig demografische Entwicklungen zeigen, dass die Bevölkerung älter wird, jedoch zu wenig Pflegepersonal nachkommt. „Auch von den Fachhochschulen kommt zu wenig diplomiertes Personal nach“, so Wallner. „Daher müssen wir selber die Initiative ergreifen.“

Neben der Steiermark soll im März 2018 auch in Niederösterreich das Ausbildungsprogramm starten. Es richtet sich vor allem an Wiedereinsteiger nach der Karenz, an berufliche „Umsteiger“ sowie an arbeitssuchende Menschen, die sich beruflich neu orientieren wollen. Der Lehrgang soll im Raum Baden stattfinden, „bei entsprechender Nachfrage auch im Zentralraum“, heißt es bei der SeneCura-Gruppe, die 79 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Österreich betreibt.

dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

AMS und SeneCura finanzieren Ausbildung

Konkret handelt es sich um den Lehrgang zur Pflegeassistenz. Dieser wird vom privaten Pflegeheimbetreiber gemeinsam mit dem Arbeitsmarktservice finanziert und kostet pro Person rund 5.000 Euro. Nach dem Abschluss garantiere SeneCura einen Arbeitsplatz in einem der elf SeneCura-Sozialzentren wie beispielsweise in Grafenwörth (Bezirk Tulln) oder Traiskirchen (Bezirk Baden), heißt es. Die Ausbildung dauert ein Jahr in Vollform, 18 Monate in berufsbegleitender Form und bietet Platz für bis zu 25 Personen.

