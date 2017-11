Ziegenbock „Freddy“ an Autobahn ausgesetzt

Vermissen Sie zufällig einen Ziegenbock? Vor wenigen Tagen wurde ein stattlicher Bock in der Nähe eines Rastplatzes in Viehdorf (Bezirk Amstetten) gefunden. Vermutlich wurde der Bock ausgesetzt.

„Freddy“ ist ein recht großer Ziegenbock mit weißem Fell. Ohne Chip und ohne Halsband streifte er tagelang in der Nähe des Rastplatzes Viehdorf umher, ehe er von einer Frau angelockt und in den Stall gesperrt werden konnte. Die Dame informierte daraufhin den Tierschutzverein St. Pölten.

Ein „kräftiger Bursche“ mit starkem Willen

Ihn einzufangen war kein leichtes Unterfangen, erzählt Tierheimleiter Davor Stojanovic: „Er ist nicht ganz freiwillig mit uns mitgekommen. Die Amtstierärztin und ich haben es dank unserer Erfahrung aber dann doch geschafft, ihn ins Auto zu bringen. Er ist ein kräftiger Bursche und er hat sich auch ein bisschen zur Wehr gesetzt“, so Stojanovic. Im Tierheim wurde dem Bock der Name „Freddy“ verpasst - bleiben konnte er dort aber nicht.

Jetzt ist der Bock auf einem Pferdehof in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) untergebracht. Die Besitzer haben noch andere Ziegen. „Freddy“ wurde mit der jungen „Mausi“ in eine Box gestellt, „damit er sich nicht so alleine fühlt“, so Bäuerin Johanna Kochberger. In seinem Übergangs-Zuhause ist das Tier sehr beliebt: „Der Freddy ist anfangs etwas scheu und Menschen gegenüber eher zurückhaltend, aber er ist ein netter. Und ich finde, er ist ganz ein hübscher Ziegenbock mit einer stattlichen Größe“, so Kochberger.

Altes oder neues Zuhause gesucht

Niemand weiß, wem Freddy gehört, wo er herkommt oder was ihm passiert ist. Vermutet wird, dass er ausgesetzt wurde, er könnte aber auch ausgebüchst sein. Am Pferdehof hofft man jedenfalls, bald seine Besitzer zu finden: „Mein Wunsch wäre, dass ihn jemand vermisst und ihn durch die Berichte in den Medien jetzt sieht und ihn dann bei uns abholt. Und wenn nicht, dann soll er einen guten neuen Platz finden. Bei uns kann er auf Dauer nicht bleiben, weil wir schon einen Ziegenbock haben“, so Johanna Kochberger.

Sachdienliche Hinweise werden im Tierschutzverein St. Pölten entgegengenommen. Laut Davor Stojanovic dürfte es sich um eine wertvolle Ziegenrasse - die sogenannte Saanenziege - handeln. „Freddy“ ist männlich, nicht kastriert und zwischen drei und fünf Jahre alt.

