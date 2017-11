Traiskirchen weckt die Narren

Heute, am 11. November, um 11.11 Uhr findet in der niederösterreichischen Landesnarrenhauptstadt Traiskirchen (Bezirk Baden) das Narrenwecken statt. Dabei wird das neue Landesprinzenpaar gekürt.

„Halli-Hallo“ lautet der traditionelle Narrenruf in Traiskirchen, wo am Samstag mehr als 40 Faschingsgilden aus ganz Niederösterreich beim Landesnarrenwecken auf dem Hauptplatz einmarschieren werden. Mit exakt elf Kanonenschüssen werden um 11.11 Uhr die Narren offiziell geweckt. Bis zu 500 Personen werden auf dem Hauptplatz erwartet.

Startschuss für Faschingsvorbereitungen

Das diesjährige Landesprinzenpaar, Thomas der Erste und Claudia die Zweite, tritt um 11.11 Uhr erstmals in Erscheinung. Die beiden erhalten die Regentenschlüssel und halten eine Ansprache an das närrische Volk. „Das ist nicht wie oft fälschlich geglaubt der Faschingsbeginn, sondern es werden die Narren aufgeweckt. Es beginnen alle Vorbereitungen für den Fasching“, erklärt Thomas Eismayer.

Das Landesprinzenpaar führt ab Samstag das Regime über die Narren des Landes. Diese Aufgabe ist mit Besuchen zahlreicher Veranstaltungen verbunden. „Momentan habe ich 67 Termine von Jänner bis Februar eingetragen, das ist doch eine jede Menge“, so Thomas der Erste. Erkennbar ist das Prinzenpaar an seiner Kleidung, in Anlehnung an den Barockstil sind die dominanten Farben smaragdgrün und gold.

Auch wenn das neue Prinzenpaar erst am Samstag offiziell in Erscheinung tritt - eine Botschaft hat Thomas der Erste schon jetzt an die Narren des Landes: „Wir sollten ein klein wenig lustig sein und die Sorgen vom Alltag ein klein wenig zurückschieben, damit man ein Lächeln ins Gesicht bekommt. Um viel mehr geht es gar nicht im Fasching.“

