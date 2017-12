Darüber hat man im heurigen Jahr geredet

Was waren die Themen des Jahres 2017? Johanna Mikl-Leitner wird Landeshauptfrau, in Baumgarten gibt es eine Explosion in der Gasstation, das Eschensterben geht weiter und Dominic Thiem ist die Nummer 4 der Tennis-Weltrangliste.

APA/Helmut Fohringer

Das war der Jänner 2017

Johanna Mikl-Leitner folgt Erwin Pröll nach: Der ÖVP-Landesparteivorstand hat die Weichen für die Nachfolge von Landeshauptmann Erwin Pröll (ÖVP) gestellt: Johanna Mikl-Leitner soll beim Landesparteitag am 25. März zur neuen Parteiobfrau und Landeshauptfrau gewählt werden - mehr dazu hier.

Waidhofen: Erdrutschsieg für ÖVP: Die Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs hat einen neuen Gemeinderat gewählt. Die ÖVP erreichte 60,2 Prozent und hält damit wieder die absolute Mehrheit. Neuerlich deutliche Verluste gab es für die SPÖ - mehr dazu hier.

47-Jähriger soll Eltern erschlagen haben: In Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) sind in einem Wohnhaus zwei Leichen entdeckt worden. Laut Polizei soll ein 47-jähriger Mann seine pflegebedürftigen Eltern mit einem Baseballschläger erschlagen haben - mehr dazu hier.

Donau-Auen bei Korneuburg weiter gesperrt: Die Donau-Auen bei Korneuburg bleiben noch für mindestens zwei Monate gesperrt. Zahlreiche Eschen im Wald sind von einem Pilz befallen, die Bäume können jederzeit umstürzen - mehr dazu hier.

Melker Kaserne: Ausbau um 32 Mio. Euro startet: Seit über zehn Jahren ist der Ausbau der Birago-Kaserne in Melk geplant, der Baubeginn wurde immer wieder verschoben, nun wurde der Spatenstich vorgenommen - mehr dazu hier.

Flughafen Wien AG

Das war der Februar 2017

Flughafen: Dritte Piste darf nicht gebaut werden: Das Bundesverwaltungsgericht hat den Antrag zur Errichtung und zum Betrieb einer dritten Piste auf dem Flughafen Schwechat abgewiesen. Begründet wird das mit der CO2-Belastung. Die Flughafen Wien AG will gegen den Bescheid vorgehen - mehr dazu hier.

Mann erstach Vater und Stiefmutter: Ein 36-Jähriger soll in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) seinen 55-jährigen Vater und seine 52-jährige Stiefmutter mit einem Küchenmesser getötet haben. Der Mann soll auch auf seine Ehefrau eingestochen haben - mehr dazu hier.

Pröll-Stiftung: Staatsanwaltschaft ermittelt nicht: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft leitet in Sachen Erwin-Pröll-Privatstiftung kein Verfahren ein. Nach einer Prüfung gebe es keine Anhaltspunkte für eine strafbare Handlung - mehr dazu hier.

Land erlaubt Tötung von 40 Fischottern: Niederösterreich erlaubt die Tötung von Fischottern. 40 Tiere der geschützten Art dürfen bis Sommer 2018 „entnommen“ werden, als Grund gibt das Land einen Rückgang des Fischbestandes an - mehr dazu hier.

Schleritzko wird neuer Landesrat: Die ÖVP Niederösterreich hat in St. Pölten ihr künftiges Regierungsteam fixiert und präsentiert. Neu ins Team kommt der bisherige Direktor des Nationalparks Thayatal, Ludwig Schleritzko - mehr dazu hier.

Bwag

Das war der März 2017

Landesausstellung in Pöggstall eröffnet: Bei strahlendem Sonnenschein ist die Landesausstellung „Alles was Recht ist“ auf Schloss Pöggstall (Bezirk Melk) offiziell eröffnet worden. Mehr als 1.000 Vertreter aus Kultur, Politik und Wirtschaft waren dabei - mehr dazu hier.

Mikl-Leitner mit 98,5 Prozent gewählt: Mit 98,5 Prozent der Stimmen ist Johanna Mikl-Leitner am Samstag zur neuen Landesobfrau der ÖVP Niederösterreich gewählt worden. Im Vorfeld der Wahl sagte sie, dass die ÖVP eine „starke Stimme für die Mitte“ sein wolle - mehr dazu hier.

Schallaburg zeigt Islam in allen Facetten: Der Islam und die muslimischen Kulturen in Österreich stehen im Zentrum der Ausstellung auf der Schallaburg, die ein Zentrum der Bildung und Weltreligionen sei, hieß es bei der Eröffnung - mehr dazu hier.

Terrorverdacht: Fünf Personen festgenommen: Bei einem Cobra-Einsatz in St. Pölten sind fünf Terrorverdächtige festgenommen worden. Die Männer sollen Verbindungen zur Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gehabt haben - mehr dazu hier.

Explosion in Pizzeria in Hollabrunn: In einer Pizzeria in Hollabrunn ist es zu einer Explosion gekommen. Das Lokal brannte vollständig aus. Autos, die in der Nähe geparkt waren, wurden beschädigt, 20 Wohnungen mussten evakuiert werden - mehr dazu hier.

APA/HANS PUNZ

Das war der April 2017

Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau gewählt: Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist im niederösterreichischen Landtag zur ersten Landeshauptfrau Niederösterreichs gewählt worden. 52 Stimmen der 56 Abgeordneten entfielen auf Mikl-Leitner - mehr dazu hier.

Schnabl ist neuer SPÖ-NÖ-Chef: Franz Schnabl ist von den SPÖ-Gremien zum designierten Landesparteivorsitzenden gewählt worden. Der ehemalige Polizeigeneral und Magna-Manager soll Spitzenkandidat bei der Landtagswahl sein - mehr dazu hier.

Hohe Auszeichnung für Kremser Magierpaar: Als erstes europäisches Paar haben Thommy Ten und Amelie van Tass den „Academy of Magical Arts“-Award gewonnen, die weltweit höchste Auszeichnung in der Zauberkunst - mehr dazu hier.

Miss Niederösterreich 2017 kommt aus Stockerau: Die Miss Niederösterreich 2017 heißt Marlene Nakovits, ist 20 Jahre alt und kommt aus Stockerau (Bezirk Korneuburg). Zweite bei der Miss-Wahl in Krems wurde Celine Schrenk aus Gänserndorf - mehr dazu hier.

Maibaum während der Fahrt angesägt: Im Internet sorgt ein Video für Aufsehen, in dem Jugendliche den Paasdorfer Maibaum während des Transports ansägen. Sie hängten sich mit einer Motorsäge aus einem Bus und schnitten in den Baum - mehr dazu hier.

GEPA pictures/ Patrick Leuk

Das war der Mai 2017

SKN St. Pölten: Keine Pause nach Klassenerhalt: 36 Runden zittern um den Ligaverbleib sind beim Fußball-Bundesligisten SKN St. Pölten vorbei. Nach dem Klassenerhalt läuft die Planung für die neue Saison - mehr dazu hier.

Grafenwörth: Baufortschritt für Friedenstempel: Der Bau des Stupa, des umstrittenen buddhistischen Friedenstempels, in Grafenwörth geht voran. Widerstände gibt es nach wie vor, der Bau ist behördlich aber nicht mehr anfechtbar - mehr dazu hier.

24 Wolfsrisse auf Truppenübungsplatz: Auf dem Truppenübungsplatz in Allentsteig (Bezirk Zwettl) hat sich nach mehr als 100 Jahren in Österreich wieder eine Wolfsfamilie angesiedelt. Heuer wurden bereits 24 Risse gezählt - mehr dazu hier.

Werben um Regionalförderung nach 2020: Niederösterreich hat in sieben Jahren 162 Millionen Euro an EU-Regionalförderung erhalten. In Brüssel machte sich Landeshauptfrau Mikl-Leitner dafür stark, dass es die Regionalförderung auch nach 2020 gibt - mehr dazu hier.

Niederösterreich auf Tuchfühlung im Silicon Valley: Technologieunternehmen aus Niederösterreich sollen verstärkt in den USA Fuß fassen. Um ihnen den Weg zu ebnen, konnte eine Delegation Kontakte im Silicon Valley knüpfen - mehr dazu hier.

APA/Hans Punz

Das war der Juni

Franz Schnabl mit 98,8 Prozent neuer SPÖ-Chef: Franz Schnabl ist beim Parteitag der SPÖ Niederösterreich in St. Pölten mit 98,8 Prozent zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt worden. Der 58-Jährige folgt auf Matthias Stadler - mehr dazu hier.

Shire baut Hunderte Arbeitsplätze ab: Beim Pharmakonzern Shire in Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf) werden Hunderte Stellen abgebaut. Am Mittwoch fanden erste Betriebsversammlungen statt - mehr dazu hier.

Emotionale Sommernachtsgala in Grafenegg: Unter freiem Himmel haben internationale Stars den Konzertsommer in Grafenegg (Bezirk Krems) eröffnet. Im Wolkenturm wurden Meisterwerke präsentiert, es gab emotionale Auftritte - mehr dazu hier.

Europa-Forum diskutiert über offene Grenzen: Die Migrationsströme nach Europa beherrschen das Europa-Forum Wachau, das unter dem Titel „Europa - im Wohlstand geeint - in der Krise gespalten“ steht - mehr dazu hier.

Trauer um „Mister Europa“ Alois Mock: Alois Mock ist tot. Der ehemalige Spitzenpolitiker der ÖVP und frühere Vizekanzler ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Mock wurde in Euratsfeld (Bezirk Amstetten) geboren - mehr dazu hier.

ORF / Katharina Bernhart

Das war der Juli

US-Militärhubschrauber bei Krems notgelandet: Ein Militärhubschrauber hat in Bergern (Bezirk Krems) notlanden müssen. Die Maschine war bei einer NATO-Übung in Ungarn und wurde beim Rückflug durch Baumwipfel beschädigt - mehr dazu hier.

Wildnisgebiet Dürrenstein wird Weltnaturerbe: Das UNESCO-Welterbekomitee hat in Krakau bekanntgegeben, dass das Wildnisgebiet Dürrenstein zum Weltnaturerbe erhoben wird. Damit wird es das erste Weltnaturerbe in Österreich - mehr dazu hier.

Omar Haijawi-Pirchner wird neuer LKA-Chef: Omar Haijawi-Pirchner ist neuer Chef des Landeskriminalamtes Niederösterreich. Der 37-jährige Oberstleutnant war bisher stellvertretender Stadtpolizeikommandant in Schwechat - mehr dazu hier.

Umfahrung Zwettl feierlich eröffnet: Nach fast drei Jahren Bauzeit ist die zehn Kilometer lange Umfahrung Zwettl eröffnet worden. In das Projekt wurden mehr als 150 Millionen Euro investiert - mehr dazu hier.

Austropop-Urgestein Wilfried ist tot: Wilfried Scheutz ist im Alter von 67 Jahren im Krankenhaus Lilienfeld seinem Krebsleiden erlegen. Der Sänger, der in Pressbaum (Bezirk St. Pölten) gelebt hatte, war durch Hits wie „Ziwui, ziwui“ berühmt geworden - mehr dazu hier.

ORF / Andreas Kotzmann

Das war der August

Horn: Rekrut an Überhitzung gestorben: Der 19-jährige Rekrut aus der Kaserne Horn, der nach einem Stationsmarsch gestorben war, ist laut vorläufigem Obduktionsergebnis an den Folgen der Überhitzung seines Körpers gestorben - mehr dazu hier.

Zweitwohnsitzer werden nun überprüft: Zweitwohnsitzer dürfen zur Landtags- und Gemeinderatswahl gehen, sofern sie die Kriterien für einen ordentlichen Wohnsitz erfüllen. Ob das bei den 250.000 Zweitwohnsitzern der Fall ist, wird jetzt überprüft - mehr dazu hier.

FM4-Frequency: Hitze und „Amore“ zum Finale: Am letzten Festivaltag des FM4 Frequency haben die Musikfans tapfer der Hitze getrotzt. Zum Finale müssen sie sich entscheiden: Ein „Bussi“ von Wanda oder Mumford & Sons - mehr dazu hier.

Romantische Oper eröffnete Grafenegg Festival: Zum elften Mal wurde das Grafenegg Festival feierlich eröffnet. Zum Auftakt stand eine konzertante Aufführung von Webers „Der Freischütz“ am Programm - mehr dazu hier.

Szypulski zum neuen Zwettler Abt geweiht: Johannes Maria Szypulski ist zum 69. Abt des Stiftes Zwettl geweiht worden. Bei der feierlichen Messe wurde betont, dass Klöster wichtige Zentren des Glaubens und der Bildung seien - mehr dazu hier.

ORF / Silvia Schreiber

Das war der September

Einfamilienhaus bei Explosion zerstört: In Aspersdorf (Bezirk Hollabrunn) ist es zu einer schweren Explosion in einem Einfamilienhaus gekommen. Eine Frau wurde schwer verletzt, das Haus komplett zerstört - mehr dazu hier.

Oliver Lederer als neuer SKN-Trainer präsentiert: Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten hat Oliver Lederer als neuen Trainer präsentiert. Der 39-Jährige folgt auf Jochen Fallmann - mehr dazu hier.

Fünf Tote und drei Verletzte nach Unfall auf A21: Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Außenringautobahn (A21) kamen in einem Kleinbus fünf Personen ums Leben, drei wurden verletzt - mehr dazu hier.

Haus der Geschichte feierlich eröffnet: In St. Pölten ist das neue Haus der Geschichte eröffnet worden, zu sehen sind 40.000 Jahre Menschheitsgeschichte mit Schwerpunkt ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts - mehr dazu hier.

Stefan Szyszkowitz neuer EVN-Chef: Franz Mittermayer ist zum technischen Vorstand bestellt worden, Stefan Szyszkowitz übernahm von Peter Layr die Funktion des Vorstandssprechers der EVN - mehr dazu hier.

ORF

Das war der Oktober

Sturm: 15 bis 20 Millionen Euro Schaden: Nach dem Sturm mit Spitzen bis zu 173 km/h am Semmering erwartet die Niederösterreichische Versicherung einen Schaden zwischen 15 und 20 Millionen Euro - mehr dazu hier.

Niederösterreich wählt am 28. Jänner: Die Klubobleute der im Landtag vertretenen Parteien und Listen haben sich darauf geeinigt, dass die Landtagswahl am 28. Jänner stattfinden wird - mehr dazu hier.

SPÖ baut Vorsprung in Krems weiter aus: In der Statutarstadt Krems wurde der Gemeinderat neu gewählt. Vor fünf Jahren gab es eine politische Wende, die SPÖ baute nun ihren Vorsprung auf die ÖVP weiter aus - mehr dazu hier.

Landbauer neuer FPÖ-Spitzenkandidat: In der FPÖ kommt es im Vorfeld der Landtagswahl zu einer überraschenden Rochade. Anstelle von Walter Rosenkranz wird Udo Landbauer den Wahlkampf anführen - mehr dazu hier.

Bernhard Speer nach Autounfall auf Intensivstation: Der Musiker Bernhard Speer („Seiler & Speer“) ist nach einem schweren Autounfall bei Kottingbrunn zwei Tage im künstlichen Tiefschlaf - mehr dazu hier.

ORF

Das war der November

Viereinhalb Jahre Haft in Betrugsprozess: Der Ex-Lebensgefährte einer ehemaligen Sportlerin ist am Landesgericht St. Pölten wegen schweren gewerbsmäßigen Betruges schuldig gesprochen worden. Der 47-Jährige erhielt viereinhalb Jahre Haft - mehr dazu hier.

Elfjähriges Flüchtlingskind beging Suizid: In einem Flüchtlingsquartier in Baden hat sich ein Elfjähriger das Leben genommen. Kritik gibt es, da die Obsorge des Buben und seiner sechs Geschwister der 23-jährige Bruder hatte - mehr dazu hier.

Causa Pflegeheim: Zwei Leichen exhumiert: Im Zuge der Ermittlungen zur Causa Pflegeheim in Kirchstetten wurden zwei Leichen auf Friedhöfen in Niederösterreich und Wien exhumiert. Die Leichen wurden obduziert - mehr dazu hier.

Ziegenbock „Freddy“ an Autobahn ausgesetzt: Vermissen Sie zufällig einen Ziegenbock? Ein stattlicher Bock wurde in der Nähe eines Rastplatzes in Viehdorf (Bezirk Amstetten) gefunden. Vermutlich wurde der Bock ausgesetzt - mehr dazu hier.

Bau der Landesgalerie verzögert sich: Die Eröffnung der Landesgalerie in Krems ist ursprünglich für 2018 geplant gewesen. Wegen der ungewöhnlichen Architektur des Gebäudes kann der Zeitplan jedoch nicht eingehalten werden - mehr dazu hier.

ORF / Gernot Rohrhofer

Das war der Dezember

Gasexplosion: Ein Toter und 21 Verletzte: An der OMV-Gasstation bei Baumgarten an der March (Bezirk Gänserndorf) hat es eine heftige Gasexplosion gegeben, bei der ein Mensch starb und 21 verletzt wurden - mehr dazu hier.

Zwölf Verletzte nach Zugskollision in Kritzendorf: In Kritzendorf (Bezirk Tulln) sind zwei Personenzüge kollidiert. Bei dem Unfall wurden zwölf Personen verletzt, vier davon schwer, acht leicht - mehr dazu hier.

Vier ÖVP-Minister kommen aus Niederösterreich: 16 Personen umfasst die neue Bundesegierung: Vier der sieben ÖVP-Minister haben einen Niederösterreich-Bezug: Hartwig Löger, Margarete Schramböck, Heinz Faßmann und Gernot Blümel - mehr dazu hier.

Zwei FPÖ-Minister mit blau-gelbem Hintergrund: Die Regierung hat 13 Minister und zwei Staatssekretäre. Sechs Minister werden von der FPÖ gestellt, zwei davon haben einen Niederösterreich-Bezug: Herbert Kickl und Karin Kneissl - mehr dazu hier.

Weltrekord: 82.301 Stufen auf Rolltreppe: Der Extremsportler und Feuerwehrmann Andreas Michalitz hat in einem Wr. Neustädter Einkaufszentrum einen Weltrekord aufgestellt. In 24 Stunden erklomm er 82.301 Stufen auf der Rolltreppe - mehr dazu hier.

Reinhard Linke, noe.ORF.at