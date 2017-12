Kurioser Christbaum-Einsatz für Feuerwehr

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz ist am Samstagabend die Feuerwehr in Mödling ausgerückt. Ein Christbaum drohte aufgrund der Sturmböen umzustürzen. Der Einsatz endete mit einem weihnachtlichen Gruppenfoto.

Der etwa acht Meter hohe, weihnachtlich beleuchtete Christbaum am sogenannten Fliegenspitz war durch starke Sturmböen am Stamm geknickt, teilte die Feuerwehr Mödling in einer Aussendung mit. Der Baum wurde von den Helfern mit dem Ladekran des schweren Rüstfahrzeugs gesichert, dann mit einer Motorkettensäge gekürzt und erneut aufgestellt.

Freiwillige Feuerwehr Stadt Mödling

18 Feuerwehrleute waren etwa eine Stunde lang damit beschäftigt, den Baum zu sichern. Der ungewöhnliche Einsatz endete laut Aussendung der Feuerwehr mit einem weihnachtlichen Gruppenfoto.