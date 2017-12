2.200 Notfalleinsätze zu Weihnachten

Mehr 2.200 Mal musste die Rettung zu den Weihnachtsfesttagen ausrücken. Im Durchschnitt waren damit alle drei Minuten Helfer vom Roten Kreuz, Arbeitersamariterbund, Johanniter, Flug- oder Bergrettung im Einsatz.

765 Notfalleinsätze gab es heuer am Heiligen Abend. An den beiden Weihnachtsfeiertagen, am Christtag und am Stephanitag, waren es jeweils um die 700 Einsätze. Alleine das Rote Kreuz rückte zu den Weihnachtstagen mehr als 1.300 Mal aus.

In Summe verzeichneten alle Einsatzorganisationen knapp acht Prozent weniger Einsätze als im Vorjahr. Bei zwei Drittel der Fälle waren Herz-Kreislauf- oder Lungenprobleme sowie neurologische Erkrankungen Grund für die Rettungseinsätze. Bei 141 Einsätzen musste zusätzlich ein Notarzt ausrücken.

Mehr als 300 Anrufe bei Gesundheitshotline

Laut Notruf Niederösterreich habe sich zu Weihnachten auch die im Frühjahr gestartete telefonische Gesundheitsberatung bewährt. 312 Betroffene riefen an und erhielten eine Dringlichkeitseinschätzung zu ihrem gesundheitlichen Problem und eine Empfehlung der optimalen Behandlungsstelle. Die meisten Anrufer litten unter Rückschmerzen, Durchfall, Erkältungen oder Bauchschmerzen.