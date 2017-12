Zweijähriger von Auto angefahren

Ein zweijähriger Bub ist am Donnerstagabend in Hirtenberg (Bezirk Baden) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das Kind war in einem unbeobachteten Moment auf die Straße gelaufen.

Der Zweijährige war gemeinsam mit seinem Vater im Vorgarten eines Mehrparteienhauses, der sich unmittelbar neben der stark befahrenen Berndorfer Straße (LB18) befindet. Der Bub lief unbemerkt vom Vater durch das Gartentor auf die Straße und wurde von einem Auto angefahren.

Der 27-jährige Pkw-Lenker, der laut Polizei mit geringer Geschwindigkeit von Leobersdorf kommend in Richtung Berndorf unterwegs war, erfasste den Buben frontal, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Das Kleinkind wurde dabei schwer verletzt.