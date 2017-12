Liftbetrieb auf dem Semmering gesichert

Der Liftbetrieb auf dem Semmering ist zumindest für diese Saison gesichert: Das Verkehrsministerium sieht die Auflagen als erfüllt an und hat den weiteren Betrieb der Gondelbahn bewilligt. Die Genehmigung war am Donnerstag ausgelaufen.

Die Bewilligung für die Wiederaufnahme des Betriebs wird unbefristet erteilt, hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des Verkehrsministeriums gegenüber noe.ORF.at. Auch der Betriebsleiter und dessen Stellvertreter werden genehmigt. Alle Bescheide sollen am Freitag zugestellt werden.

Neuer Betriebsleiter gefunden

Die befristete Genehmigung für den Liftbetrieb war am 28. Dezember ausgelaufen, weil der bisherige Betriebsleiter Ende des Jahres die Bergbahnen verlässt. Die oberste Seilbahnbehörde hatte den Liftbetreiber, die ukrainische Panhans-Gruppe, daher dazu aufgefordert, einen neuen Betriebsleiter zu finden und auch andere Mängel zu beheben. Die eingereichten Unterlagen wurden bis Freitagvormittag geprüft, hieß es seitens des Verkehrsministeriums. Das drohende Aus für den Liftbetrieb auf dem Semmering konnte mit der Bewilligung nun abgewendet werden. Zumindest die aktuelle Skisaison sei gesichert, so eine Sprecherin des Ministeriums.

Mit der Einstellung eines Betriebsleiter samt Stellvertreter sei nun auch ein Nachbetrieb möglich, hatte der Geschäftsführers der Liftanlagen am Semmering, Viktor Babushchak, bereits im Vorfeld angekündigt. Ein Betriebsleiter soll den Liftbetrieb am Tag bestreiten, der andere am Abend. Die Kabinen- und die Rodelbahn sind laut Semmering-Website täglich geöffnet. Die Skisaison hatte am 16. Dezember begonnen, am heutigen Freitag startet auch der Nachtbetrieb. Der Vierersessellift stand weiterhin still.

