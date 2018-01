Wiener Neustadt: Trainingsroboter für Ärzte

Seit 2015 ist im Landesklinikum Wiener Neustadt der Operationsroboter „Da Vinci Xi“ im Einsatz. Damit die Mediziner trotz der hohen Auslastung des Geräts regelmäßig üben können, wurde jetzt eine Trainingskonsole angeschafft.

Durch die hohe Auslastung des Operationsroboters war eine Schulung bisher nur eingeschränkt möglich. Mit der neuen Trainingskonsole können Mediziner, aber vor allem junge, angehende Ärzte, in einem geschützten Umfeld unter Aufsicht Operationen unter realen Bedingungen üben. „Mit der neuen Trainingskonsole wurden die besten Voraussetzungen geschaffen, um sich die Operationsmethode aneignen zu können“, freut sich der Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).

„Ziel ist es, mehr Ärzte im Umgang mit dem Operationsroboter zu schulen, da derzeit nur zwei bis drei Mediziner pro Fachdisziplin mit dem Gerät operieren können. Zukünftig können so vermehrt Operationen durchgeführt werden, wo Operateure unterschiedlicher Fachgebiete zusammenarbeiten“, erklärt der Ärztliche Direktor Peter Gläser. Auf das Vier-Augen-Prinzip werde dabei großen Wert gelegt: Wichtige Entscheidungen oder kritische Tätigkeiten sollen niemals von einer einzelnen Person getroffen oder durchgeführt werden, so Gläser.

LK Wiener Neustadt/ Barbara Fenz

Roboter für mikroskopische Eingriffe

Der „Da Vinci Xi“ Operationsroboter des Landesklinikums Wiener Neustadt wird mit seinen vier Roboter-Armen über eine Konsole mittels Kameraführung gesteuert. Diese Kamera ermöglicht dem Operateur eine „kristallklare“ hochauflösende Sicht in HD-Qualität mit bis zu zehnfacher Vergrößerung des Operationsfeldes, heißt es in einer Aussendung. Dadurch könne sehr gewebsschonend und mit geringem Blutverlust operiert werden, selbst kleinste Nerven und Gefäße können erhalten werden. Derzeit wird der Operationsroboter vor allem in den Bereichen Urologie, Chirurgie, Gynäkologie und in der Hals-Nasen-Ohren-Abteilung genutzt.

