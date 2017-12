Kleine Skigebiete legen Fokus auf Kinder

In Niederösterreich sind vor allem die großen Skigebiete, wie etwa der Semmering, das Hochkar oder Annaberg bekannt. Besonders für Familien und Kinder gibt es aber auch viele kleine Skigebiete, zum Beispiel im Waldviertel.

Am Jauerling (Bezirk Krems) waren die Bedingungen am Freitag perfekt: Strahlender Sonnenschein, gute Schneeverhältnisse und eine herrliche Aussicht. Von der Bergstation auf 956 Metern sieht man bis ins etwa 45 Kilometer entfernte St. Pölten. Der Pressesprecher vom Jauerling, Franz Eggharter, sprach vom bisher besten Tag der Saison: „Es ist perfekt, weil in der Nacht hat es geschneit, also noch einmal fünf Zentimeter zusätzlich Naturschnee.“

Der Jauerling legt den Fokus vor allem auf Kinder. Im sogenannten „Jauliland“ lernen die Kleinsten Skifahren. Für Fortgeschrittene gibt es einen Schlepplift und auch das Nachtskifahren ist durch den Flutlichtbetrieb möglich. Ebenso die Arra-Lifte in Harmanschlag (Bezirk Gmünd) haben sich auf Kinder spezialisiert.

zurück von weiter

Arra-Lifte: „Hauptsächlich für Kinder da“

In dem kleinen Skigebiet mitten im Ort gibt es zwei Lifte, einen Schlepplift für Fortgeschrittene und einen Tellerlift für Kinder. Peter Weinberger, Geschäftsführer der Arra-Lifte, sagte: „Wir sind eigentlich hauptsächlich für Kinder da. Das ist unsere Aufgabe. Wir sind kein richtiges Skigebiet, das wissen wir, aber für die Kinder haben wir genau den richtigen Berg und die richtigen Anforderungen.“

24 Leute betreiben die Arra-Lifte mit großer Leidenschaft, das sei nicht immer einfach, sagte Weinberger. „Es ist sehr schwierig aus einem ganz einfachen Grund: Die Mittel sind nicht so da, wie in den großen Gebieten“, so der Geschäftsführer.

Gute Schneebedingungen in Karlstift

Dieses Problem kennt man auch 15 Kilometer weiter bei den Aichelbergliften in Karlstift (Bezirk Gmünd). „Es ist wahnsinnig schwierig. Wenn die Schneelage funktioniert, ist es nicht so schwer. Aber so wie die letzten vier Jahre, wo wir über Weihnachten gar keinen Schnee hatten, war es unglaublich schwer“, sagte Betreiber Wolfgang Landl.

zurück von weiter

Heuer schaut es aber ganz anders aus. Die Schneebedingungen sind auch in Karlstift gut. „Da der liebe Gott die Sonne auf uns scheinen lässt und viel Schnee ist, ist es unglaublich super für uns und eine tolle Saison“, so Landl.

Skikurse über Weihnachtsferien ausgebucht

Auf den sechs Pistenkilometern sind viele Kinder unterwegs, die ihre ersten Schwünge in den Schnee setzen. So wie in den anderen beiden Skigebieten im Waldviertel setzt man auch hier auf Kinder. Die Skikurse über die Weihnachtsferien sind ausgebucht. Die Gästezahl ist positiv, hieß es. Es kommen auch viele Gäste aus Tschechien nach Karlstift, so Landl.

Pia Seiser, noe.ORF.at

Links: