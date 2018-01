FPÖ will SPÖ „auf Platz drei verweisen“

Der Landtagswahlkampf ist angelaufen. Umfragen sagen den Freiheitlichen Stimmengewinne voraus. Am Donnerstag zeigte sich die FPÖ bei einer Pressekonferenz zuversichtlich. Man wolle „die SPÖ auf Platz drei verweisen“, heißt es.

Landtagswahl 2018 auf noe.ORF.at: Alle Informationen und Hintergrundberichte zur Wahl finden sie bis 28. Jänner hier.

Bei der letzten Landtagswahl im Jahr 2013 erreichte die FPÖ knapp acht Prozent der Stimmen. Bei der Nationalratswahl im Vorjahr entfielen 26 Prozent der Stimmen aus Niederösterreich auf die FPÖ - mehr dazu in NR-Wahl: ÖVP klar vor FPÖ und SPÖ (noe.ORF.at; 15.10.2017). Am Rande einer Pressekonferenz zeigte sich FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer am Donnerstag zuversichtlich, bei der kommenden Landtagswahl Ende Jänner das historisch beste Ergebnis in Niederösterreich zu erreichen.

ORF

Landbauer bekannte sich zum Wahlziel, am 28. Jänner 2018 Platz zwei zu erreichen, wie er sagte. „Für uns ist ganz klar, die absolute Mehrheit der ÖVP muss fallen. Natürlich ist bei uns die Bestmarke der FPÖ aus dem Jahr 1998 mit 16 Prozent das Ziel, das wir überspringen wollen. Natürlich ist es auch ein Ziel, so weit nach vorne zu kommen, dass wir um den zweiten Platz mitkämpfen können“, so Landbauer.

Sendungshinweis: „Radio NÖ Journal“, 4.1.2018

FPÖ will „historisch bestes Ergebnis“

Noch deutlicher formulierte es der geschäftsführende Landesparteiobmann der FPÖ, Christian Höbart: „Wir werden unser Ziel mit Beharrlichkeit jetzt verfolgen, nämlich zum einen das historisch beste Ergebnis einzufahren und zum zweiten die Sozialdemokratie in Niederösterreich auf Platz drei zu verweisen“, so Höbart.

Links: