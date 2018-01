Vogelzählung: Platz eins für die Kohlmeise

Bereits zum neunten Mal hat die Organisation „BirdLife Österreich“ zur Zählung der Wintervögel aufgerufen. Nun wurden die ersten Ergebnisse präsentiert. Platz eins geht an die Kohlmeise. Verlierer sind die Amsel und der Grünfink.

Von 5. bis 7. Jänner fand die diesjährige Wintervogelzählung von „BirdLife Österreich“ statt. Die ersten Ergebnisse zeigen, dass in Österreichs Gärten durchschnittlich 37 Vögel gezählt wurden. Am häufigsten gesichtet wurde, sowohl in Niederösterreich als auch österreichweit, die Kohlmeise. Der Feldsperling, als Sieger des Vorjahres 2017, landete auf Platz zwei, gefolgt vom Haussperling.

Bis zu 40 Prozent weniger Amseln gezählt

Einen Einbruch von 30 bis 40 Prozent gab es bei der Bestandsentwicklung der Amsel, wie die Auswertung der vorläufigen Daten zeigte. Aktuelle Studien der Veterinärmedizinischen Universität Wien deuteten bereits im Vorfeld der Wintervogelzählung darauf hin, dass das Usutu-Virus, das vor zehn Jahren zu einem Amselsterben führte, zurück sein könnte.

„Bis 2017 zeigten unsere Brutbestandsdaten keinen Hinweis darauf, im Gegenteil, der Bestand der Amsel hatte sich sogar erholt“, sagte Gábor Wichmann, Geschäftsführer von „BirdLife Österreich“. „Die Teilnehmer unserer „Stunde der Wintervögel“ dürften den Verdacht auf das Virus nun erhärten, denn der Winterbestand der Amsel ist eingebrochen“, erklärte der Ornithologe (Vogelforscher) weiter. Jetzt heiße es aber noch abwarten, denn auch eine natürliche Fluktuation könnte der Grund für den Rückgang sein.

Grünfink kämpft mit Parasitenkrankheit

Auch der Grünfink hat seit 2013 mit der Parasitenkrankheit Trichomoniasis zu kämpfen, die für die betroffenen Vögel tödlich endet. „Das zeigt auch unsere Datenauswertung“, so Wichmann. „Der Grünfink flog dieses Jahr nur noch halb so häufig in die Gärten, als noch vor fünf Jahren.“ Die sogenannten Trichomonaden sind einzellige Parasiten, die am vorderen Verdauungstrakt der Finken für eine Entzündung sorgen. Der Vogel kann dann nicht mehr fressen und verhungert.

Eine niederösterreichische Besonderheit bei der Vogelzählung ist, dass der Kernbeißer, anders als im restlichen Land, unter den Top 20 war. „Das liegt daran, dass der Kernbeißer an Laubwälder gebunden ist. In Buchenwälder oder Eichenwälder kommt er vor und möglicherweise spiegelt das auch den Waldbestand wider, dass es eben mehr Laubwälder in Niederösterreich gibt. Deshalb kommt der Kernbeißer hier häufiger an die Futterhäuschen“, so Wichmann.

In Niederösterreich haben, laut der vorläufigen Auswertung, fast 1.500 Menschen an der Wintervogelzählung teilgenommen. Österreichweit lieferten bisher mehr als 6.000 Teilnehmer ihre Beobachtungen online an die Vogelschutzorganisation „BirdLife Österreich“. Das Endergebnis der „Stunde der Wintervögel 2018“ erfolgt nach Eingang der postalischen Meldungen. Einsendeschluss ist der 13. Jänner. Bei „BirdLife Österreich“ rechnet man mit einem neuen Teilnehmerrekord.

