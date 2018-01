Neue Bezirkshauptfrau in Mistelbach

Gerlinde Draxler wird mit April neue Bezirkshauptfrau in Mistelbach. Das hat die niederösterreichische Landesregierung am Dienstag in ihrer Sitzung beschlossen. Draxler folgt in dieser Funktion auf Verena Sonnleitner.

Auf Initiative von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurde in der Sitzung der niederösterreichisch Landesregierung am Dienstag Gerlinde Draxler mit Wirksamkeit vom 1. April 2018 zur neuen Bezirkshauptfrau in Mistelbach bestellt.

Seit 15 Jahren im Landesdienst

Draxler wurde 1974 geboren und schloss 1998 das Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien ab. Im Jahr 2002 trat sie in den Landesdienst in Niederösterreich ein. Nach Tätigkeiten an der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg und der Bezirkshauptmannschaft Krems wurde sie 2009 BH-Stellvertreterin in Horn und 2013 BH-Stellvertreterin in Korneuburg. Verena Sonnleitner wurde 1971 geboren und trat 2001 in den NÖ Landesdienst ein. Das Amt der Bezirkshauptfrau in Mistelbach übernahm sie im Jahr 2014.

