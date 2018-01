Zwei Jahre Haft für sieben Jahre Missbrauch

In Krems ist am Mittwoch ein Mann aus dem Bezirk Horn zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, der seine beiden minderjährigen Neffen hunderte Male sexuell missbraucht haben soll. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Zu Beginn des jahrelangen sexuellen Missbrauchs im Jahr 2008 war der erste Neffe acht Jahre alt. Sechs Jahre lang, also bis zu seinem 14. Lebensjahr, musste er laut Anklage seinem Peiniger für verschiedenste sexuelle Praktiken zur Verfügung stehen. Danach soll sich der Mann im vergangenen Jahr dem damals 12-jährigen, zweiten Neffen zugewandt haben. Auch an ihm soll sich der Mann mehrfach vergangen haben.

Vom schweren sexuellen Missbrauch wurde der Mann am Mittwoch im Landesgericht Krems freigesprochen. Gewalt war demnach nicht im Spiel. Der Mann war in diesen Jahren der Erziehungsberechtigte der beiden minderjährigen Buben. Er habe seine mutmaßlichen Taten unter Ausnutzung seiner Stellung gegenüber den Opfern ausgeübt, deshalb das Strafausmaß von zwei Jahren, so die Auskunft des Gerichts. Bei schwerem sexuellen Missbrauch beträgt das Strafausmaß bis zu sechs Jahre Haft. Der Angeklagte soll auch im Besitz kinderpornografischer Fotos gewesen sein. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weder der Beschuldigte noch die Staatsanwaltschaft gaben Erklärungen ab.