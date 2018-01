Nordautobahn belebt die Wirtschaft

Ein Monat ist die erweiterte Nordautobahn (A5) im Bezirk Mistelbach nun geöffnet. Das Wirtschaftsforschungsinstitut „EcoAustria“ hat in einer ersten Analyse bereits positive Effekte für die heimische Wirtschafts- und Arbeitswelt erhoben.

Das neue Teilstück der Nordautobahn (A5) zwischen Schrick und Poysbrunn im Weinviertel bringe schon jetzt positive Effekte für die heimische Wirtschaft, betont Landesrat Karl Wilfing (ÖVP): „Berechnet ist für Niederösterreich ein Wachstum des Brutto-Inlandsprodukts (BIP) durch die A5 von 1,6 Prozent. Das bedeutet ein Beschäftigungsplus von 4.900 Arbeitsplätzen.“ Diese Zahlen beruhen, so Wilfing, auf den aktuellen Erhebungen des Instituts für Wirtschaftsforschung „EcoAustria“.

ORF

Neben gesteigerter Lebensqualität und Wirtschaftswachstum bringe die neue Autobahn auch Zeitersparnis, das freue vor allem Pendler - mehr dazu in Nächster Abschnitt der A5 eröffnet. ASFINAG-Vorstand Klaus Schierhackl warnt jedoch vor Geschwindigkeitsüberschreitungen auf dem neuen Teilabschnitt durch die Autofahrer. „Tempo 130 ist ernst gemeint. Das ist keine Empfehlung an den Straßenbenutzer, sondern eine ernst gemeinte Handlungsanweisung. Wir appelieren an alle, sich daran zu halten.“ Radarboxen seien bereits vorhanden, ergänzt Schierhackl.

