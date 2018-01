FPÖ-Neujahrstreffen als Wahlkampfauftakt

Als letzte der fünf landesweit kandidierenden Parteien ist am Samstag die FPÖ in Vösendorf offiziell in ihren Wahlkampf gestartet. Das traditionelle bundesweite Neujahrstreffen der FPÖ war gleichzeitig auch der Wahlkampfauftakt.

Umringt von dutzenden Kamerateams, Journalisten und rot-weiß-rote sowie blau-gelbe Fahnen schwingende Sympathisanten zog die FPÖ-Bundesspitze - allen voran Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache - in das Eventcenter in Vösendorf (Bezirk Mödling) ein.

Mittendrin auch die niederösterreichische Parteispitze der FPÖ. Die Ziele für die Landtagswahl am 28. Jänner sind groß und spielen beim Neujahrstreffen der Freiheitlichen anfangs die wesentliche Rolle. Vor fünf Jahren kamen die Freiheitlichen in Niederösterreich auf 8,2 Prozent - man will den Stimmenanteil nun mehr als verdoppeln und das historisch beste Ergebnis erreichen.

Man wolle die „rote Laterne“ der freiheitlichen Landesparteien abgeben, sagte FPÖ-Niederösterreich-Parteichef und Parlamentsklubobmann Walter Rosenkranz in Richtung des Spitzenkandidaten Udo Landbauer: „Wenn man etwas abbauen möchte, wenn man etwas umbauen möchte, wenn man etwas aufbauen möchte – und das in einem Land, dann gibt es einen, der das kann, das ist ein Landbauer.“

Landbauer will Absolute der ÖVP brechen

Spitzenkandidat Udo Landbauer möchte vor allem die absolute Mehrheit der ÖVP brechen, denn die ÖVP in Niederösterreich sei nicht türkis, so wie jene Partei, mit der die FPÖ auf Bundesebene zusammenarbeitet: „Denn diese ÖVP Niederösterreich hat das schwarz sein erfunden, da ist von türkis keine Spur. Diese Schwarzen in Niederösterreich werfen sogar noch im Finsteren einen Schatten.“

Kritik übte Landbauer an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie sei „unauffällig“ und die „Schuhe des Vorgängers“ seien ihr zu groß, so der FPÖ-Spitzenkandidat. Inhaltlich setze Landbauer auf Verbesserungen im Gesundheitssystem und leistbares Wohnen, wie er sagt. Platz zwei vor der SPÖ sei laut Landbauer möglich.

Strache: „Wir werden deutlich zulegen“

Klare Worte in Richtung Niederösterreich-Wahl fand dann auch Vizekanzler und FPÖ-Bundesparteichef Heinz-Christian Strache: „Ich bin sicher, dass die absolute Mehrheit der ÖVP in Niederösterreich gebrochen wird, und dass wir deutlich zulegen werden.“

Bundespolitisch lobte Strache die bisherige Arbeit der Regierung. Man entlaste die Bevölkerung und werde das weiter tun. Als Beispiel nannte Strache den Familienbonus. Die kritischen Stimmen, vor allem jene der SPÖ, bezeichnete Strache als „Gruselstimmen“. Und in Richtung Kritik und Aufregung rund um die Aussagen von Innenminister Herbert Kickl sprach Strache von bösartigen Interpretationen: „Ich ersuche auch alle Medien- und Oppositionsvertreter, einen verantwortungsvollen Umgang mit der Interpretation von Begriffen zu leben und nicht fatal an den Haaren herbeigezogene Vergleiche zu ziehen, die unredlich sind.“

