Neue Zentren für schnelle Katastrophenhilfe

Um in Katastrophenfällen rascher mit Hilfsgütern am Einsatzort zu sein, hat das Rote Kreuz künftig zwei neue Logistikzentren, in Tulln und in Münchendorf (Bezirk Mödling). Das neue Zentrum in Tulln wurde am Freitag eröffnet.

Auf 6.000 Quadratmetern wird in Tulln alles gelagert, das bei Katastrophen schnell gebraucht wird. So finden sich im neuen Logistikzentrum etwa Feldbetten, Decken, Verbandsmaterial sowie Technik für die mobile Trinkwasseraufbereitung und Stromversorgung. Auch die Sondereinheiten des Roten Kreuzes, wie die Suchhundestaffel und der Psychosoziale Dienst, sind im neuen Zentrum untergebracht.

ORF

Neben den Lagerflächen stehen den Mitarbeitern des Roten Kreuzes künftig auch Schulungs-, Besprechungs- und ein eigener Stabsraum sowie Schlaf- und Duschgelegenheiten zur Verfügung. Neben Mannschaftsfahrzeugen werden auch Lkw in Tulln stationiert. Zudem befindet sich im Gebäude zusätzlich zum Logistikzentrum der Rotkreuzshop, in dem unter anderem Erste-Hilfe-Materialien eingekauft werden können.

Betroffene schneller und effizienter erreichen

Das bisherige Logistikzentrum des Roten Kreuzes in Mödling wird künftig von den zwei neuen Zentren ersetzt, jenem in Tulln und einem zweiten neuen Zentrum in Münchendorf (Bezirk Mödling), dessen Bau noch im Jänner starten soll.

ORF

Dass es nun zwei Logistikzentren in Niederösterreich gibt „hat zwei Gründe“, wie der Präsident des Roten Kreuzes, Josef Schmoll, erklärt. „Der eine ist, dass das Zentrum in Mödling bereits in die Jahre gekommen ist. Der wesentliche zweite Grund ist, dass wir aufgrund der Erfahrungen der Hochwasserkatastrophen, die wir in Niederösterreich hatten, dementsprechend auch zwei Standorte wollen, um noch schneller und effizienter die Betroffenen erreichen zu können“, sagte Schmoll.

Neue Zentren decken alle Viertel ab

Wichtig sei auch der Aspekt der regionalen Anbindung, betonte Schmoll. Mit Tulln decke man das Most-, Wald- und Weinviertel sowie den Donauraum ab. Mit Münchendorf soll das Industrieviertel, vor allem die Südbahnstrecke, die Südautobahn und auch der Flughafen Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) abgedeckt werden. „Der Flughafen Schwechat ist für uns immer ein möglicher Ort, wo wir Hilfe leisten sollen und müssen“, so Landesrettungskommandant Werner Kraut.

RK NÖ / M. Hechenberger

Eine gute Logistik sei besonders wichtig, betonte Schmoll. „Denn die Katastropheneinsätze dauern ja oft länger als das effektive Einsatzszenario“, erklärte der Präsident des Roten Kreuzes. „Wir haben die Erfahrungen von der Hochwasserkatastrophe, dass wir im Bereich der Sachspenden drei Monate im Einsatz waren. Dank der Spender bekommen wir viele Sachspenden und die müssen dann dementsprechend logistisch an die Gemeinden und an die Betroffenen verteilt werden.“

RK NÖ / M. Hechenberger

In das neue Logistikzentrum in Tulln wurden 2,6 Millionen Euro investiert. Der Großteil wurde vom Land Niederösterreich und den Gemeinden finanziert. „Jeder Euro, den wir in das Rote Kreuz investierten, ist ein gut investierter Euro, weil wir damit letztendlich die Grundvoraussetzungen schaffen, Hilfe und Unterstützung geben zu können, wenn sie gebraucht wird“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Eröffnung in Tulln.

Fertiggestellt wird das Zentrum in Tulln aber erst im März. „Derzeit sind wir noch am Übersiedeln der Sondereinheiten“, sagte Landesrettungskommandant Kraut. Das zweite Logistikzentrum in Münchendorf soll ebenso noch heuer fertiggestellt werden.

