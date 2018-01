„Erfolgskurs“: Brauerei Zwettl steigerte Umsatz

Die Privatbrauerei Zwettl hat 2017 einen Jahresumsatz von 23,9 Millionen Euro verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Plus von etwa 300.000 Euro. Das Unternehmen spricht von einem „Erfolgskurs“.

Gemeinsam mit der Bierwerkstatt Weitra (Bezirk Gmünd), die vor 15 Jahren in die Brauerei eingegliedert wurde, erreichte die Brauerei Zwettl einen Getränkeausstoß von 206.900 Hektolitern. Bier bildet mit 187.700 Hektolitern einen Anteil von etwa 90 Prozent. Bei den alkoholfreien Limonaden verzeichnete die Privatbrauerei ein Plus von 51,9 Prozent.

Wien als wichtiger Markt für Zwettler Brauerei

Vor allem die Bundeshauptstadt Wien sei für das Unternehmen ein wichtiger Markt, hieß es in einer Aussendung der Zwettler Brauerei. So würde jedes vierte im Waldviertel abgefüllte Bierfass in der Wiener Gastronomie konsumiert werden.

Die Kapazitäten der Bierwerkstatt Weitra sollen künftig ausgebaut werden. Hier stoße man bei der Produktion bereits an Grenzen, teilte das Waldviertler Unternehmen mit. 2017 verzeichnete die Bierwerkstatt Weitra einen Ausstoß von 15.000 Hektolitern.

Link: