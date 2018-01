Zwei Tote bei Frontalzusammenstoß

Bei einem Frontalzusammenstoß eines Pkws mit einem Lkw sind am Donnerstagnachmittag zwei Pensionisten getötet worden. Laut Polizei war ein 76-Jähriger auf der B2 in Schrems (Bezirk Gmünd) auf die Gegenfahrbahn geraten.

Der 76-jährige Wiener prallte laut Polizeiangaben gegen den Lkw eines 31-Jährigen aus dem Bezirk Waidhofen an der Thaya. Der Wiener und seine gleichaltrige Beifahrerin aus dem Bezirk Zwettl wurden im Fahrzeug eingeklemmt. Sie erlitten bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Die B2 war an der Unfallstelle knapp zwei Stunden gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet

Kalch-Falkner / FF Langschwarza

In Niederösterreich ist es der bereits dritte, schwere Verkehrsunfall, bei dem ein Pensionist oder eine Pensionistin am Steuer saß. Vergangenen Dienstag fuhr eine 84-Jährige mit ihrem Auto in die Ambulanz des Krankenhauses in Horn - mehr dazu in Auto „landete“ in Warteraum des Klinikums Horn (noe.ORF.at; 16.1.2018). Am Donnerstag krachte ein 69-jähriger Lenker in die Bäckerei und Cafeteria des Landesklinikums Mistelbach - mehr dazu in Auto in Spitalscafe gekracht: 16 Verletzte (noe.ORF.at; 18.1.2018).

