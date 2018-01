Duo nach Einbrüchen festgenommen

Die Polizei konnte in Wiener Neustadt ein mutmaßliches Einbrecherduo festnehmen. Die Männer sollen bei der Festnahme Widerstand geleistet haben, drei Polizisten wurden verletzt. Dem Duo werden 13 Einbrüche zur Last gelegt.

Wie die Landespolizeidirektion am Montag mitteilte, werden den beiden Männern im Alter von 22 und 24 Jahren insgesamt 13 Wohnhauseinbrüche zugeordnet, davon soll es vier Mal beim Versuch geblieben sein. Das Duo, das sich bei der Festnahme wehrte, sitzt bereits seit Mitte Dezember in Haft. Im Zuge der Festnahme sollen zwei Polizisten leicht und ein Beamter schwer verletzt worden sein.

Festnahme nach Einbruch in Brunn am Gebirge

Konkret wurden die beiden Männer am 16. Dezember im Zuge der Fahndung nach einem Einbruch in Brunn am Gebirge (Bezirk Mödling) bzw. nach einer in Folge durchgeführten Hausdurchsuchung in Wien gefasst, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Bei der Razzia wurde ein großer Teil des Diebesgutes sichergestellt und den Besitzern zurückgegeben.

Das Duo steht im Verdacht, von 11. Dezember bis zu seiner Festnahme in den Bezirken Baden, Wiener Neustadt-Land, Korneuburg, Gänserndorf und Mödling aktiv gewesen zu sein. Bei den Einbrüchen sollen die beiden Männer Bargeld, Schmuck, elektronische Geräte und Bekleidung im Wert von rund 12.500 Euro erbeutet und einen Sachschaden von mindestens 11.000 Euro verursacht haben.

Verdächtige nur teilweise geständig

Die Beschuldigten waren laut Polizei nur zu zwei Einbruchsdiebstählen in Brunn am Gebirge geständig. Weitere Tatorte lagen in Pfaffstätten (Bezirk Baden), Felixdorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land), Gerasdorf und Spillern (Bezirk Korneuburg) und Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf).