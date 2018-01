Beste Lokaljournalistin: Claudia Schubert geehrt

Das Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ hat am Dienstagabend die Journalisten des Jahres ausgezeichnet. Zur besten Lokaljournalistin des Jahres wurde Claudia Schubert vom ORF Niederösterreich gekürt.

Schubert ist seit 2007 für den ORF Niederösterreich tätig. Sie ist Redakteurin, Chefin vom Dienst für die Fernsehsendung „Niederösterreich heute“ (19.00 Uhr, ORF2-N) und seit 2012 auch Moderatorin der TV-Sendung. Seit Beginn der großen ORF-Bundesländershow „9 Plätze, 9 Schätze“ ist sie - unterbrochen von einer Karenzzeit - außerdem dafür zuständig, die schönsten Orte Niederösterreichs dem österreichischen Fernsehpublikum zu präsentieren.

„Menschen wollen wissen, was in Umgebung los ist“

Vom Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ wurde Schubert nun zur besten Lokaljournalistin des Jahres gekürt. Am Dienstagabend die Auszeichnung bei einer Preisverleihung in Wien entgegennehmen. „Ich glaube, dass Lokaljournalismus sehr wichtig ist, weil die Menschen wissen möchten, was in ihrer näheren und ein bisschen ferneren Umgebung los ist. Was ist im eigenen Bezirk los, was im Nachbarland, was im eigenen Bundesland“, sagte Schubert am Rande der Preisverleihung. „Das beweist auch unser Publikum. Es schauen uns jeden Tag sehr viele Menschen zu, das bestätigt auch unsere Arbeit.“

ORF

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz sprach von einer „besonderen Auszeichnung“, weil Journalistenkollegen diese Wahl machen würden. Die Journalisten des Jahres werden von den Gewinnern des Vorjahres vorgeschlagen. „Dass wir in Niederösterreich mit Claudia Schubert das gewonnen haben, ist eine besondere Freude und Auszeichnung“, sagte Wrabetz. „Claudia Schubert hat es verdient. Sie ist eine Top-Moderatorin, eine hervorragende Journalistin. Wie sie zuletzt den Abend der Landtagswahl moderiert hat, war einfach Top-Niveau. Ich freue mich, dass das ausgezeichnet wurde.“

Oberauer: „Vorsichtig mit lokalen Medien umgehen“

Der Herausgeber von „Der Österreichische Journalist“, Johann Oberauer, betonte gegenüber noe.ORF.at, wie wichtig Lokaljournalismus sei und sieht als Negativbeispiel die USA. „Viele Medien, vor allem die lokalen, sind in den Staaten verschwunden. Damit ist auch ein Stück dieser Glaubwürdigkeitskrise darin bedingt“, so Oberauer. „Was lernen wir daraus? Wir müssen verdammt aufpassen, dass wir vorsichtig vor allem als erstes mit den lokalen Medien umgehen. Sie sind ein ganz wichtiger Bestandteil unseres demokratischen Wesens und damit unserer Zukunft“, so Oberauer.

ORF / Gernot Rohrhofer

Das Branchenmagazin „Der Österreichische Journalist“ zeichnete heuer zum 14. Mal die besten Journalisten des Jahres aus. Durch das Programm der Preisverleihung in einem Autohaus auf der Heiligenstädter Lände führte „Presse“-Chefredakteur Rainer Novak. Neben Schubert wurde u.a. der ehemalige ORF-Generalintendant Thaddäus Podgorski für sein Lebenswerk geehrt, der ORF wurde zur besten Redaktion des Jahres gekürt.

