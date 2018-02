Nach Bankraub: 55-Jähriger geständig

Nach dem Banküberfall am Montag in Kierling (Bezirk Tulln) sind nun Details bekannt. Beim mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 55-jährigen Klosterneuburger. Er zeigte sich zum Raubüberfall geständig.

Um 14.00 Uhr soll der 55-jährige Klosterneuburger laut Landespolizeidirektion Niederösterreich das Geldinstitut in Kierling betreten haben. Bekleidet war er mit weißer Wollhaube, dunkler Sonnenbrille und einer Arbeitsjacke. Er täuschte einen Geldwechselvorgang vor, zog ein Stanleymesser aus seiner Jackentasche und forderte die Angestellten auf, die Kassenlade zu öffnen.

Verdächtiger in Justizanstalt Korneuburg eingeliefert

Er stopfte Geldscheine in seine Jackentasche und flüchtete mit einem Auto in Richtung Klosterneuburg. Die Tatwaffe warf er aus dem Auto. Nur 15 Minuten später wurde der Verdächtige festgenommen. Die Polizei hatte sofort eine Intensivfahndung eingeleitet - mehr dazu in Bankräuber kurz nach Überfall im Stau gefasst (noe.ORF.at; 5.2.2018).

Bei der Einvernahme zeigte sich der 55-Jährige geständig. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die Raubbeute wurde sichergestellt und die weggeworfene Tatwaffe aufgefunden. Die Bankangestellten erlitten bei dem Überfall einen Schock, blieben aber unverletzt.