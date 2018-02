Skifahren ist „nicht mehr selbstverständlich“

Skifahren ist kein Volkssport mehr, es ist für viele „nicht mehr selbstverständlich“, sagt Freizeit- und Tourismusforscher Peter Zellmann. Auch die Bequemlichkeit und die Teuerung seien ausschlaggebend für das sinkende Interesse.

Laut einer Studie des Institutes für Freizeit- und Tourismusforschung fahren 62 Prozent der Bevölkerung niemals Ski. Das gelte aber nicht für das oberste Einkommensdrittel, sagt Institutsleiter Peter Zellmann im Gespräch mit noe.ORF.at, „das erklärt auch, warum im Wintertourismus keinerlei Einbrüche zu verspüren sind.“ Das unterste Einkommensdrittel „konnte sich das Skifahren nie leisten, das war vor 30 Jahren schon so und ist heute noch so.“

„Emotionale Nähe“ zum Skifahren fehlt

Die Veränderungen würden also hauptsächlich den Mittelstand betreffen. „Da hat der Ausstieg etwas mit emotionaler Nähe zu tun“, analyisert Zellmann, „diese Selbstverständlichkeit, mit der das vor 20 oder 30 Jahren im Winter noch einfach dazugehört hat, nimmt ab.“ Auch die Bequemlichkeit ist ein Faktor: „Kein Mensch setzt sich heute mehr mit den Skiern am Rücken in die Bahn und fährt auf den Semmering.“

Erst als dritten Punkt nennt Zellmann die Teuerung als Grund für das sinkende Interesse am Skifahren. Diese werde aber „viel zu dramatisch dargestellt. In der Hochpreiskategorie, also in den Top-Skigebieten, hat es einen Qualitätsschub gegeben und daher auch eine relative Teuerung. Die ist aber betriebswirtschaftlich erklärbar.“

Ohne Schulskikurse kaum Ski-Nachwuchs

Dazu kommt, dass in Niederösterreich der Ski-Nachwuchs weitgehend fehlt. „In den 90er-Jahren haben wir - aus sehr unklugen Überlegungen heraus - die Schulskikurse zurückgefahren, wir haben die Lehrerinnen und Lehrer vergrämt mit Auflagen, die wirklich unsinnig waren“, erklärt der Freizeit- und Tourismusforscher, „und jetzt hat - vor allem im Osten Österreichs - mittlerweile eine Generation Eltern nicht mehr so selbstverständlich Skifahren gelernt.“

