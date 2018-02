Künstler laden zur gemeinsamen Fastenzeit

Mit einer Fastenbesinnung im St. Pöltner Dom und einer Ausstellung starten heimische Künstler gemeinsam in die Fastenzeit. Unter dem Motto „Kunst.voll“ wird die Schau nach einem Gottesdienst am Donnerstag eröffnet.

Vor vielen Jahren fand der Gottesdienst „Aschermittwoch mit Künstlern“ in der Wiener Michaelerkirche statt. „Diesen Gedanken wollten wir wieder aufgreifen“, sagte Angelika Beroun-Linhart, Vorsitzende des Katholischen AkademikerInnenverbands der Diözese St. Pölten (KAV), gegenüber noe.ORF.at. Die Fastenbesinnung für und mit Künstlern beginnt am Donnerstag mit einem Gottesdienst um 18.30 Uhr im Dom St. Pölten. Dieser wird mit speziellen Tanzeinlagen und Orgelimprovisationen gestaltet werden, so die Veranstalterin.

Kath. AkademikerInnenverband

Im Anschluss an den Gottesdienst wird die Ausstellung, die dieses Jahr unter dem Motto „Kunst.voll“ steht, im Sommerrefektorium am Domplatz eröffnet. „Der Mensch ist etwas Kunstvolles, er macht aber auch etwas Kunstvolles“, so Beroun-Linhart, „Kunst begleitet uns im Leben“. Zehn heimische Künstlerinnen und Künstler setzten sich mit diesem Thema auseinander, am Donnerstag werden nun ihre Werke gezeigt. Auch Literaten wurden eingeladen, Texte zu verfassen, sie werden ebenfalls bei der Ausstellungseröffnung präsentiert.

Ausstellungshinweis „Kunst.voll“, von 25.2. bis 11.3.2018, jeweils sonntags von 9.00 bis 13.00 Uhr, Sommerrefektorium St. Pölten

Künstler malen mit Schülern

„Wir wollen zum einen Menschen einladen, die mit der Kirche nicht so viel am Hut haben. Zum anderen wollen wir das Fröhliche in der Fastenzeit zeigen“, so Beroun-Linhart. Auch eine Malaktion wurde heuer ins Leben gerufen. Schulen können sich anmelden, die Künstler malen dann gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern im Sommerrefektorium.

