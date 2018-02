Mordversuch nach Bordellbesuch: Prozess

Nach einer Schlägerei vor einem Bordell in Krems im Mai 2017 muss sich am Mittwoch ein Trio in einem Prozess verantworten. Zwei der Beschuldigten sind wegen Mordversuchs angeklagt, einer wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung.

Zu der Prügelei kam es laut Anklage am 26. Mai 2017 kurz vor 6.00 Uhr. Die drei Angeklagten sollen das Opfer aus dem Rotlichtlokal auf den Parkplatz gezerrt haben. Der Mann soll festgehalten, mit Fäusten geschlagen, getreten und zu Boden geschleudert worden sein. Als er bewusstlos liegen blieb, sollen ihm zwei Angeklagte zahlreiche Faustschläge und Fußtritte gegen Oberkörper, Bauch und Kopf versetzt haben.

Opfer erlitt Schädel-Hirn-Trauma und mehrere Brüche

Der Schwerverletzte wurde im Spital auf der Intensivstation behandelt. Er hatte unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma, mehrere Brüche, Prellungen und Rissquetschwunden erlitten. Die Angeklagten sollen laut Medienberichten einer großteils aus Rumänen bestehenden Bande angehört haben, die sich im Jänner 2018 am Landesgericht Krems wegen Einbrüchen verantworten musste.

