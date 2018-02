Skigebiete ziehen zufriedene Zwischenbilanz

Nach der ersten Semesterferienwoche Österreichs sind die niederösterreichischen Skigebiete mit der Buchungslage durchwegs zufrieden. Es gab überall eine geschlossene Schneedecke.

Die Tourismusmanager des Skigebiets Lackenhof (Bezirk Scheibbs) sind mit den Gästezahlen sehr zufrieden. Während der Semesterferien vergangene Woche habe zwar das trübe Wetter an einigen Tagen die Zahl der Tagesgäste etwas gebremst, berichtet Bergbahnen-Geschäftsführer Andreas Buder, aber dafür sei man am großen Ötscher seit den Weihnachtsferien durchgehend in Betrieb.

ORF/Klaus Fischer

Die Naturschneedecke habe die letzten Wochen hindurch gut gehalten. Zudem sei es seit langem wieder einmal sehr winterlich, so Buder. Für die heurige Saison erwartet Buder insgesamt ein Plus von etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Semesterferien gehen für mache Skigebiete weiter

Relativ zufrieden ist man auch im Skigebiet Hochkar (Bezirk Scheibbs) mit den Gästezahlen. Während der Semesterferien wurden 20.000 Gäste gezählt, einer der stärksten Tage war der Freitag mit knapp 4.000 Gästen. Das Wetter habe leider nicht die ganze Woche hindurch mitgespielt, bedauert man. Nun hofft man auf viele Sonnentage für die steirischen Semesterferien, die am 19. Februar beginnen.

Auch am Annaberg (Bezirk Lilienfeld) waren Zimmer und Hotels während der niederösterreichischen Semesterferien großteils ausgebucht, in der zweiten und dritten Semesterferienwoche habe man noch Zimmer frei. Sehr zufrieden sind die Betreiber der Liftanlagen mit den Verkaufszahlen während der Semesterferien in Niederösterreich vergangene Woche. Laut Geschäftsführer Karl Weber habe man ein deutliches Plus verzeichnet.

Die kleineren niederösterreichischen Skigebiete profitieren kaum von den Semesterferien im Burgenland (12. bis 18. Februar) oder in Oberösterreich und der Steiermark (19. bis 24. Februar). In Harmanschlag (Bezirk Gmünd) setzt man hauptsächlich auf Tagesausflugsgäste. Hier wurden etwa gleich viele Liftkarten wie im Vorjahr verkauft. Ähnliches berichtet das Skidorf Kirchbach (Bezirk Zwettl). Nach einer sehr guten Saison voriges Jahr erwarte man für heuer ähnliche Zahlen, sagt Geschäftsführer Franz Jahn gegenüber noe.ORF.at.

Nicht ganz so rosig sei die Bilanz beim Naturschnee-Skigebiet Unterberg im Piestingtal (Bezirk Wiener Neustadt), wie Christian Guthauer, einer der privaten Betreiber des Skigebietes, in einem Mail an noe.ORF.at schreibt. Der Dienstag sei zwar der 14. Skitag dieser Saison, allerdings „sind die Weihnachtsferien ganz und die Semesterferien fast zur Gänze aus Schneemangel ausgefallen“, so Guthauer. Seit Samstag sei das Skigebiet wieder geöffnet und „wir haben gute Bedingungen zum Skifahren.“

Links: